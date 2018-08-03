Prefeitura de Marataízes decreta corte de despesas

Prédio da Prefeitura de Marataízes Crédito: Divulgação / Prefeitura de Marataízes

O município de Marataízes, no Litoral Sul do Estado, divulgou um decreto com uma série de medidas administrativas para gastar menos. O prefeito do município, Robertino Batista, vai reduzir a jornada de trabalho para seis horas, o salário dele, do vice, secretários e procurador em 10%, além de suspender gratificações para funções gratificadas.

Com a medida, o horário de funcionamento passa a ser de 12h às 18h para economizar energia, água, impressão e material de expediente. O Decreto de Contingência, divulgado no Diário Oficial desta quarta-feira (01), entra em vigor a partir desta sexta-feira (03) e vai até o fim do ano.

O prefeito justifica que a medida de emergência será necessária para continuar mantendo o equilíbrio fiscal das contas públicas municipais, estabelecer normas de finanças públicas e rotinas eficazes no combate ao desperdício na Administração Pública.

É a segunda vez que o município decreta medidas de emergência. Em julho de 2017, um outro decreto teve a mesma função, mas por 90 dias.