Praticante de voo livre fica preso em árvore e é resgatado pelo Notaer

Um praticante de voo livre precisou ser resgatado, na tarde desta sexta-feira (18), pelo helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo do Espírito Santo (Notaer), depois de decolar da rampa de Ubá, em Castelo, no Sul do Espírito Santo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima ficou presa à copa de uma árvore que tem cerca de 40 metros de altura.

A equipe de resgate foi até a região da Fazenda da Prata, na ES 475, para organizar o resgate da vítima que não apresentou lesões e foi retirada da árvore com uso do cesto preso ao helicóptero.

O Corpo de Bombeiros ressaltou a importância dos praticantes destes esportes comunicarem, antecipadamente, o voo ao comando da região.

