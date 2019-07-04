Anchieta

Praia dos Castelhanos, em Anchieta, vai ganhar obra para conter erosão

Serão investidos mais de R$ 4 milhões na reurbanização da orla, que ficará pronta em agosto de 2020

Publicado em 4 de julho de 2019 às 18:42 - Atualizado há 6 anos

Erosão na Praia de Castelhanos, em Anchieta Crédito: Kaique Dias | Arquivo | Gazeta Online

A Praia de Castelhanos, um dos pontos turísticos mais frequentados em Anchieta, Litoral Sul do Estado, vai receber uma série de intervenções de reurbanização. As obras devem melhorar a acessibilidade, infraestrutura e segurança da orla. Nesta quinta-feira (04), o Governo do Estado e a prefeitura assinaram um convênio onde serão investidos R$ 4.854.238,83.

De acordo com o município de Anchieta, a obra deve começar na próxima semana e será executada com recursos de um convênio entre o governo do Estado e a Prefeitura de Anchieta. O governador Renato Casagrande e o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente, assinaram nesta manhã, a ordem de serviço para o início das obras de reurbanização da orla.

A empresa contratada tem até agosto de 2020 para concluir o serviço. Estão previstos no projeto: a ampliação do calçadão com 770 metros, pavimentação da avenida Beira Mar, construção de novos quiosques, instalação de um novo sistema de iluminação, paisagismo e construção de 12 banheiros, 12 quiosques, ciclovia e bicicletário. Com a obra, a praia terá a faixa de areia ampliada. As castanheiras serão mantidas.

Para o prefeito Fabrício Petri, a ordem de serviço deve trazer mais beleza e desenvolvimento para o balneário. “Essa obra será de grande importância para o povo de Anchieta e turistas que frequentam o belíssimo balneário de Castelhanos. Além de desenvolvimento, a urbanização irá possibilitar que a praia fique ainda mais conhecida, atraindo mais turistas. A nova infraestrutura irá trazer mais comodidade para nossos moradores”, comemora o prefeito pela conquista.

PONTA DE CASTELHANOS

Próximo ao ponto que passará por reurbanização, a Ponta de Castelhanos passa por obras de recuperação por conta da erosão. No local, foi construído um muro de contenção e está sendo realizada a pavimentação da rua, visando conter o avanço do mar nos períodos de maré alta. As obras, de acordo com a empresa responsável, devem ser concluídas até o final de agosto. O valor do investimento é de R$ 1.949.266,84 e irá contemplar 480 metros de extensão.





