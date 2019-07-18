Home
>
Região Sul
>
Posto de combustíveis sem licença é interditado pela PM em Alegre

Posto de combustíveis sem licença é interditado pela PM em Alegre

O estabelecimento já havia sido alvo de outra fiscalização da PM Ambiental no início deste ano

Gazeta Online

Publicado em 18 de julho de 2019 às 15:47

 - Atualizado há 6 anos

PM Ambiental paralisa atividades de um posto de combustíveis em Alegre Crédito: Divulgação Polícia Militar Ambiental

Atendendo a uma solicitação do Ministério Público, a Polícia Militar Ambiental esteve nesta quarta-feira (17), no distrito de Café, em Alegre, no Sul do Estado, para verificar a legalidade das atividades desenvolvida por um posto de combustíveis.

Recomendado para você

Uma servidora da educação e duas da saúde municipal foram indiciadas por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público do Espírito Santo

Servidoras vão responder por morte de criança agredida em escola de Ibatiba

No dia 4 de novembro uma chuva forte causou danos à plantações de café e abacate no interior do município

Governo Federal reconhece situação de emergência em Conceição do Castelo

Segundo denúncia do MPES contra Eduardo Saudino, ele estava alcoolizado, em alta velocidade e com a habilitação suspensa no dia do capotamento

Ex que virou réu por acidente que matou namorada é preso no ES

O posto, que fica localizado na rua Laurindo Tiradentes, estava funcionando sem a devida licença de operação, emitida pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – Iema. Além disso, a Polícia Ambiental também constatou que as bombas de combustíveis estavam instaladas a 20 metros do córrego Aliança, que é área de preservação permanente, conforme a Lei Federal nº 12.651/12.

Segundo a Polícia, o gerente do posto, que não teve o nome divulgado, não soube informar sobre a licença ambiental. O estabelecimento já havia sido alvo de outra fiscalização da PM Ambiental no início deste ano e as atividades foram paralisadas para a regularização dos documentos necessários para o funcionamento.

Deste vez, a polícia fez uma nova paralisação e registrou um novo boletim criminal para que a autoridade competente tome as providências necessárias e ressalta que toda e qualquer empresa potencialmente poluidora necessita estar licenciado junto aos órgãos responsáveis.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais