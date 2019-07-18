Pela 2ª vez

Posto de combustíveis sem licença é interditado pela PM em Alegre

O estabelecimento já havia sido alvo de outra fiscalização da PM Ambiental no início deste ano

Publicado em 18 de julho de 2019

PM Ambiental paralisa atividades de um posto de combustíveis em Alegre Crédito: Divulgação Polícia Militar Ambiental

Atendendo a uma solicitação do Ministério Público, a Polícia Militar Ambiental esteve nesta quarta-feira (17), no distrito de Café, em Alegre, no Sul do Estado, para verificar a legalidade das atividades desenvolvida por um posto de combustíveis.

O posto, que fica localizado na rua Laurindo Tiradentes, estava funcionando sem a devida licença de operação, emitida pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – Iema. Além disso, a Polícia Ambiental também constatou que as bombas de combustíveis estavam instaladas a 20 metros do córrego Aliança, que é área de preservação permanente, conforme a Lei Federal nº 12.651/12.

Segundo a Polícia, o gerente do posto, que não teve o nome divulgado, não soube informar sobre a licença ambiental. O estabelecimento já havia sido alvo de outra fiscalização da PM Ambiental no início deste ano e as atividades foram paralisadas para a regularização dos documentos necessários para o funcionamento.

Deste vez, a polícia fez uma nova paralisação e registrou um novo boletim criminal para que a autoridade competente tome as providências necessárias e ressalta que toda e qualquer empresa potencialmente poluidora necessita estar licenciado junto aos órgãos responsáveis.

