Postes de madeira preocupam moradores de Anchieta

Moradores estão preocupados com postes de madeira em Anchieta Crédito: Foto Internauta / Via WhatsApp

Moradores do bairro Parati, em Anchieta, no Litoral Sul, estão preocupados com postes de madeiras que apresentam risco de cair no balneário. No último final de semana um poste caiu e vários imóveis ficaram sem energia.

A corretora de imóveis Sandra Nunes Ferreira, 51 anos, contou que o poste caiu na última sexta-feira (20) quando muitas pessoas participavam de uma festa julina da igreja católica. Fios de alta tensão ficam pendurados na rua. Os moradores da região contaram que ficaram 24 horas sem energia elétrica.

Estávamos todos comemorando e, de repente, começou a dar uns estouros, ficou escuro e começou a cair fios de alta tensão. Bombeiros e Escelsa foram acionados e disseram que foi um milagre não ter ferido ninguém. Este poste é de madeira e a comunidade já havia pedido para a Escelsa fazer a troca, mas não fomos atendidos. A gente quer evitar que uma tragédia aconteça, contou.

De acordo com a associação de moradores, este não é o único poste de madeira do balneário com a estrutura danificada. Existe pelo menos dois na Avenida Beira Mar e outros dois na Rua Manoel Miranda.

OUTRO LADO

Por meio de nota, a EDP informou que enviará uma equipe aos locais mencionados para realizar inspeção e adotar as medidas cabíveis. A Concessionária informou ainda que na noite da última sexta-feira (20), foi substituído o poste da Avenida Beira Mar, próximo a Igreja Imaculada Conceição - comunidade católica de Parati.

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