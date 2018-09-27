Porteiro é uma das vítimas de grave acidente em Anchieta

Carlos André dos Santos, de 50 anos, estava no Fiat Tempra que colidiu com uma carreta na BR 101, em Anchieta Crédito: Cleonis Tomazini Mariani | Reprodução

Um passageiro que estava no banco traseiro do veículo foi levado para a Santa Casa de Misericórdia em estado grave. Uma das vítimas do grave acidente com duas mortes na BR 101, em Anchieta , nesta quarta-feira (26), foi identificada. O corpo do porteiro Carlos André dos Santos, de 50 anos, será enterrado em Guarapari, cidade onde morava. Ele e uma mulher, que não teve o nome divulgado, estavam no Fiat Tempra que colidiu com uma carreta no Km 367 da rodovia. Um passageiro que estava no banco traseiro do veículo foi levado para a Santa Casa de Misericórdia em estado grave.

Carlos André fazia parte da executiva municipal do Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Guarapari. O presidente do partido, Leandro Inácio, acompanha a família no Serviço Médico Legal de Cachoeiro para fazer a liberação do corpo no início da tarde desta quinta-feira (27). Ele contou que o porteiro era uma pessoa boa e solidária.

Encontrei com ele no trânsito e ele disse que que iria até Cachoeiro e até desejei boa viagem. Ele estava com um casal de amigos, também de Guarapari. Eu não os conhecia, mas temos amigos em comum, ele se ofereceu para ajudar o pessoal. Perdemos um amigo, ele era bondoso, gostava de ajudar as pessoas, contou.

Leandro ainda disse que, logo após o corpo ser liberado, vai ser velado na Igreja Batista de Santa Mônica, e o sepultamento seráno Cemitério Parque Paraíso, no bairro Nossa Senhora de Fátima ,em Guarapari. Os horários ainda foram definidos. Carlos deixa um filho de sete anos.

O ACIDENTE

Um grave acidente no início da tarde desta quarta-feira (26) envolvendo um Fiat Tempra e uma carreta matou duas pessoas e deixou um ferido no quilômetro 367 da BR 101, na altura de Anchieta, no Litoral Sul do Estado. Por causa da colisão, que aconteceu por volta das 12 horas, o trânsito ficou interditado por quatro horas.

O acidente aconteceu na localidade de Alto Pongal. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma mulher e um homem, que dirigia o veículo de passeio, ficaram presas às ferragens e morreram no local. O terceiro passageiro foi encaminhado para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim em estado grave.

A dinâmica do acidente não foi informado. Porém, segundo o motorista da carreta, de 40 anos, o carro invadiu a contramão. Ele disse que tentou tirar a carreta da direção do carro, bateu no veículo e saiu da pista. A carreta caiu em uma ribanceira, às margens da rodovia.

A carreta seguia em direção a Vitória, e o carro, com placa de Cataguases, do estado de Minas Gerais, no sentido Cachoeiro de Itapemirim. A carreta saiu de Iconha e seguiria para a Serra, com uma carga de pedras. O caminhoneiro sofreu apenas ferimentos leves.

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