Polícia

População enfrenta PMs durante abordagem em Itapemirim

Militares foram ao local para deter um menor que pilotava uma moto com manobras perigosas; o menor resistiu à abordagem e ainda tentou fugir 'empinando' o veículo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2018 às 20:04

Publicado em 08 de Outubro de 2018 às 20:04

Uma abordagem policial em Itapemirim, no Litoral Sul do Estado, terminou em confusão na tarde deste domingo (07). Um militar chegou a disparar para o alto para dispersar um grupo de pessoas que tentava impedir que o jovem fosse encaminhado para a delegacia do município.
Em um vídeo, que circula nas redes sociais, um adolescente é abordado pela Polícia Militar. Um grupo não concorda com a atitude dos militares. Os policiais tentam afastar a população. Para conter as pessoas, um policial atira e o adolescente é colocado na viatura. Uma mulher o acompanha. 
ASSISTA!
 
De acordo com a PM, o garoto estava realizando manobras perigosas em uma motocicleta na região de Campo Acima. Quando os militares chegaram ao local, tentaram abordar o adolescente, que desobedeceu tentando fugir empinando a moto. Porém, ele foi alcançado e abordado.
Neste momento, segundo os militares, o adolescente tentou resistir à abordagem, ofendendo e desacatando a equipe. Ao mesmo tempo, a polícia contou que populares jogavam lixo e pedras neles.
Foi solicitado apoio no local e, quando o reforço de militares chegou, a população se revoltou contra os policiais. Foi necessário que um dos militares desse dois disparos para o alto. No entanto, os populares continuavam lançando lixo e pedras conta a equipe, inclusive uma pessoa pegou um capacete e bateu na mão de um dos policiais.
Os militares conseguiram tirar o adolescente do local e levá-lo para a delegacia. Um dos indivíduos que jogou pedras nos militares e incentivou a população contra a guarnição, além de ameaçar a equipe, foi identificado e encaminhado para a delegacia.
Sobre o caso, a Polícia Civil disse que o adolescente de 17 anos estava dirigindo uma moto de trilha, sem placa e sem habilitação. Ele foi encaminhado para 9ª Delegacia Regional de Itapemirim. Após depoimento, ele assinou um ato infracional análogo ao crime de dirigir sem possuir carteira de habilitação e ficou à disposição da Justiça.

