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Pontes são interditadas após nível de rio subir em Itapemirim

As pontes só serão liberadas após o nível do rio baixar, de acordo com a Defesa Civil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2018 às 15:23

Publicado em 07 de Fevereiro de 2018 às 15:23

Duas pontes foram interditadas em Itapemirim, no Litoral Sul do Estado, na manhã desta quarta-feira (07). A medida foi tomada por causa da chuva que atinge a região nos últimos dias, que aumentou o volume de água que desce pelo Rio Itapemirim.
As pontes ligam a sede às localidades de Vargem Grande, Piabanha do Norte e BR 101 Sul. Os motoristas que passam pelo local e precisam seguir seguir para a BR ou sentido contrário devem passar pela Rodovia do Penedo.
As pontes só serão liberadas após o nível do rio baixar, de acordo com a Defesa Civil.
 

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