Pontes são interditadas após nível de rio subir em Itapemirim

Duas pontes foram interditadas em Itapemirim, no Litoral Sul do Estado, na manhã desta quarta-feira (07). A medida foi tomada por causa da chuva que atinge a região nos últimos dias, que aumentou o volume de água que desce pelo Rio Itapemirim.

As pontes ligam a sede às localidades de Vargem Grande, Piabanha do Norte e BR 101 Sul. Os motoristas que passam pelo local e precisam seguir seguir para a BR ou sentido contrário devem passar pela Rodovia do Penedo.

As pontes só serão liberadas após o nível do rio baixar, de acordo com a Defesa Civil.