Policial é flagrado pilotando moto sem capacete em Cachoeiro

Registro foi feito por um internauta na altura do bairro Santo Antônio, na Avenida Aristides Campos nesta quarta (07)

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 21:33 - Atualizado há 6 anos

Moradores questionaram na internet a atitude do militar em trafegar sem capacete Crédito: Internauta | Gazeta Online

Um policial militar, escoltado por duas viaturas, foi flagrado na manhã desta quarta-feira (07) pilotando uma motocicleta sem capacete em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A cena é compartilhada em diversos grupos de redes sociais.

O registro foi feito por um internauta na altura do bairro Santo Antônio, na Avenida Aristides Campos. Segundo a legislação de trânsito, capacete é item obrigatório, mesmo com o piloto sendo escoltado por duas viaturas.

OUTRO LADO

Questionada, a Polícia Militar informou, por meio de nota, que na manhã desta quarta-feira (07), policiais militares receberam a informação, via 190, de que no bairro Zumbi, dois indivíduos armados estariam circulando na região em uma motocicleta.

O patrulhamento foi realizado e na praça do Pombal, no bairro Alto Eucalipto, a motocicleta foi avistada pelos militares e o condutor abordado. Um adolescente de 17 anos conduzia a moto, que tinha restrição de furto/roubo. Com ele foram encontradas duas buchas de maconha. Ele foi apreendido e entregue na delegacia do município.

A moto havia sido roubada nessa terça-feira (06), no bairro IBC pelo adolescente. A equipe tentou contato com o proprietário do veículo, para informar sobre a recuperação, no entanto sem sucesso. Devido ao fato, e também para resguardar a motocicleta, o policial que atendeu a ocorrência conduziu o veículo até a delegacia escoltado por duas viaturas para não haver nenhum incidente no percurso.

SEM GUINCHO

O município enfrenta problemas na área de remoção de veículos. A cidade está sem o serviço de remoção e sem o pátio para levar os veículos que são apreendidos. Desde o começo de junho o contrato entre a prefeitura e a Polícia Rodoviária Federal para rebocar os carros estacionados indevidamente não foi renovado.

A Prefeitura de Cachoeiro disse que a PRF não vai renovar o contrato e que, agora, o poder público elabora um termo de referência para dar início ao processo de licitação visando a contratação de terceiro para realizar os serviços de remoção e estadia dos veículos. A previsão é que os serviços retornem em dezembro.

