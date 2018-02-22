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Divisa Segura

Policiais começam patrulhamento na divisa do Espírito Santo com o Rio

Drones e helicópteros estão auxiliando os policiais na ação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2018 às 15:00

Publicado em 22 de Fevereiro de 2018 às 15:00

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Começou nesta quinta-feira (21) o plano de contingência na divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro. Serão oito pontos de bloqueio ao longo BR-101. Drones, helicópteros e 40 viaturas atuam nos locais.
A operação começou logo cedo e contou com a presença de policiais fortemente armados. Na divisa entre os municípios de Mimoso do Sul (Espírito Santo) e Campos dos Goytacazes (Rio de Janeiro), veículos foram abordados e passaram por vistoria em busca de armamentos, entorpecentes e também por pessoas com mandados de prisão em aberto.
Os policiais militares estão dispostos pela BR 101 e eles, a partir do momento que visualizarem um veículo em atitude suspeita, farão a devida abordagem e busca pessoal no cidadão e com os cães eles farão as buscas no veículo, explicou o tenente Morotti, da Companhia Independente de Missões Especiais da Polícia Militar.
A operação "Divisa Segura" tem como objetivo reforçar a segurança em diversos pontos da divisa, que tem cerca de 200 quilômetros de extensão. A medida foi tomada após o Governo Federal anunciar a intervenção no estado fluminense com o objetivo de combater a violência crescente no Rio de Janeiro. Por isso, como medida protetiva, o governo do Espirito Santo criou a operação, para evitar que bandidos migrem para o território capixaba.
O aposentado José Moreira mora bem perto da divisa e gostou de ver policiais no lugar. É uma coisa que tem que ser feita mesmo, porque aqui a gente fica largado. E agora tem alguma coisa para gente ter uma garantia de uma segurança, fiquei bem preocupado com a violência no Rio de Janeiro. É bom se continuar, disse.
O pescador Francisco de Almeida está indo para a Bahia e foi parado durante a operação. Ele acha que a iniciativa é necessária. Eu aprovo, de boa. Precisa fazer. É importante. Porque quem anda certinho, anda correto, não tem nada a temer. Não é problema nenhum, não é incomodo nenhum.
O motorista Cláudio Antônio de Oliveira considera que a segurança nunca é demais. Agora que a gente está vendo esse policiamento na divisa, que está acontecendo a partir de hoje, com certeza vai ser bom para gente. Eu acredito que vai ser interessante. Com certeza a gente fica mais seguro. Na divisa a gente tem uma barreira e a viagem continua tranquila, disse.
Ao todo, são 40 viaturas e 150 policiais trabalhando todos os dias.
 

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