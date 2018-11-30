Polícia não crê em ligação entre crimes de Brejetuba e Afonso Cláudio

Brejetuba Crédito: Reprodução/Google

O corpo, segundo a polícia, foi encontrado com perfurações de arma de fogo, próximo a uma ponte a cerca de 10 metros do limite com o município de Afonso Cláudio. A suspeita era de que o homem encontrado morto era o assassino do empresário Gilcélio Reis. O delegado de Brejetuba, Cláudio Rodrigues Araújo, informou que a polícia já tem duas linhas de investigação.

A perícia concluiu que o homicídio foi em outro local, ainda desconhecido, e que o corpo foi desovado no local onde foi encontrado. Um documento de identidade estava no bolso dele, mas a fotografia é antiga e o cadáver aparenta ter outra idade, por isso ainda não podemos confirmar a sua identificação. No momento também acreditamos que este crime não tem relação com o do empresário em Afonso Cláudio, explicou delegado.

O corpo da vítima foi levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A delegacia de Brejetuba segue com a investigação. Denúncias que auxiliem no trabalho da policia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque - Denúncia 181 ou pelo www.disquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e anonimato são garantidos.

CRIME DE AFONSO CLÁUDIO

Gilcélio José dos Reis, 37 anos, foi morto a tiros em Afonso Cláudio Crédito: Reprodução

Ele estava nos fundos da sua loja de material de construção atendendo dois clientes quando foi surpreendido pelo executor, que chegou no local em uma motocicleta e fugiu no carona. O empresário Gilcélio Reis foi assassinado na manhã da última terça-feira (27) na localidade de Baixo Guandu, em Afonso Cláudio na região Serrana., que chegou no local em uma motocicleta e fugiu no carona.

Durante a fuga um dos clientes chegou a acenar para o assassino. Todo o crime foi registrado pelas imagens de monitoramento do estabelecimento da vítima.

Questionada pela reportagem se a Polícia Civil tem alguma informação sobre a identificação dos suspeitos, linha de investigação do crime, e se mais outra pessoa pode estar relacionada com o assassinato, a assessoria de imprensa respondeu que até o momento nenhum suspeito foi detido. O caso seguirá sob investigação e que outras informações ainda não serão passadas para não atrapalhar o andamento das investigações.