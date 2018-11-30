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Assassinato de empresário

Polícia não crê em ligação entre crimes de Brejetuba e Afonso Cláudio

A suspeita incial era de que o homem encontrado morto em Brejetuba, nesta quinta, era o assassino do empresário Gilcélio Reis, executado em Afonso Cláudio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2018 às 15:26

Publicado em 30 de Novembro de 2018 às 15:26

Brejetuba Crédito: Reprodução/Google
O homicídio registrado nesta quinta-feira (29) na localidade de Ibicaba, em Brejetuba, na Região Serrana pode não ter relação com o assassinato do empresário Gilcélio José dos Reis de 37 anos - ocorrido no início da semana em Afonso Cláudio. A motivação dos dois crimes ainda é desconhecida e investigada. 
O corpo, segundo a polícia, foi encontrado com perfurações de arma de fogo, próximo a uma ponte a cerca de 10 metros do limite com o município de Afonso Cláudio. A suspeita era de que o homem encontrado morto era o assassino do empresário Gilcélio Reis. O delegado de Brejetuba, Cláudio Rodrigues Araújo, informou que a polícia já tem duas linhas de investigação.
A perícia concluiu que o homicídio foi em outro local, ainda desconhecido, e que o corpo foi desovado no local onde foi encontrado. Um documento de identidade estava no bolso dele, mas a fotografia é antiga e o cadáver aparenta ter outra idade, por isso ainda não podemos confirmar a sua identificação. No momento também acreditamos que este crime não tem relação com o do empresário em Afonso Cláudio, explicou delegado.
O corpo da vítima foi levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A delegacia de Brejetuba segue com a investigação. Denúncias que auxiliem no trabalho da policia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque - Denúncia 181 ou pelo www.disquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e anonimato são garantidos.
CRIME DE AFONSO CLÁUDIO
Gilcélio José dos Reis, 37 anos, foi morto a tiros em Afonso Cláudio Crédito: Reprodução
O empresário Gilcélio Reis foi assassinado na manhã da última terça-feira (27) na localidade de Baixo Guandu, em Afonso Cláudio na região Serrana. Ele estava nos fundos da sua loja de material de construção atendendo dois clientes quando foi surpreendido pelo executor, que chegou no local em uma motocicleta e fugiu no carona.
Durante a fuga um dos clientes chegou a acenar para o assassino. Todo o crime foi registrado pelas imagens de monitoramento do estabelecimento da vítima.
> Vídeo mostra exato momento de assassinato de empresário no ES
Questionada pela reportagem se a Polícia Civil tem alguma informação sobre a identificação dos suspeitos, linha de investigação do crime, e se mais outra pessoa pode estar relacionada com o assassinato, a assessoria de imprensa respondeu que até o momento nenhum suspeito foi detido. O caso seguirá sob investigação e que outras informações ainda não serão passadas para não atrapalhar o andamento das investigações.
E frisou que as denúncias que auxiliem no trabalho da policia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque - Denúncia 181 ou pelo www.disquedenuncia181.es.gov.bro sigilo e anonimato são garantidos. No site, é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

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