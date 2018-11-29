Polícia investiga se há relação entre homicídios em Brejetuba e Cachoeiro

O corpo de um homem, ainda sem identificação, foi encontrado no final da manhã desta quinta-feira (29) no interior de Brejetuba, Região do Caparaó. A Polícia Civil investiga se existe alguma ligação com a morte do empresário Gilsélio José dos Reis, 37 anos, assassinado a tiros na manhã desta terça-feira (27).
O corpo, segundo a polícia, foi encontrado com perfurações de arma de fogo, próximo a uma ponte a cerca de 10 metros do limite com o município de Afonso Cláudio. O delegado de Brejetuba, Cláudio Rodrigues Araújo, trabalha em conjunto com a investigação do município vizinho para desvendar os crimes.
Seguimos com a hipótese de um possível vínculo com o homicídio de Afonso Cláudio. Estamos trabalhando juntos, mas ainda é prematuro para conclusões. A perícia foi ao local e o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro, revela o delegado.
Questionados sobre a investigação da morte do empresário Gilsélio José dos Reis o crime, a assessoria da Polícia Civil informou que até o momento nenhum suspeito foi detido e o caso seguirá sob investigação.
Informaram ainda que outras informações ainda não serão passadas para não atrapalhar o andamento das investigações. Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque - Denúncia 181 ou pelo www.disquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e anonimato são garantidos. No site, é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas.