Polícia investiga se há relação entre homicídios em Brejetuba e Cachoeiro

Brejetuba, a capital estadual do Café, já está com as plantações de café floridas Crédito: Internauta/Gazeta Online

O corpo de um homem, ainda sem identificação, foi encontrado no final da manhã desta quinta-feira (29) no interior de Brejetuba , Região do Caparaó. A Polícia Civil investiga se existe alguma ligação com a morte do empresário Gilsélio José dos Reis, 37 anos, assassinado a tiros na manhã desta terça-feira (27).

Afonso Cláudio. O delegado de Brejetuba, Cláudio Rodrigues Araújo, trabalha em conjunto com a investigação do município vizinho para desvendar os crimes. O corpo, segundo a polícia, foi encontrado com perfurações de arma de fogo, próximo a uma ponte a cerca de 10 metros do limite com o município de. O delegado de Brejetuba, Cláudio Rodrigues Araújo, trabalha em conjunto com a investigação do município vizinho para desvendar os crimes.

Seguimos com a hipótese de um possível vínculo com o homicídio de Afonso Cláudio. Estamos trabalhando juntos, mas ainda é prematuro para conclusões. A perícia foi ao local e o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro, revela o delegado.

Questionados sobre a investigação da morte do empresário Gilsélio José dos Reis o crime, a assessoria da Polícia Civil informou que até o momento nenhum suspeito foi detido e o caso seguirá sob investigação.