Polícia investiga maus-tratos a bebê de um mês de idade em Guaçuí

Polícia investiga maus-tratos a bebê de um mês de idade em Guaçuí

A motivação teria sido o choro do bebê durante a madrugada. Ele foi jogado em cima de um sofá pelo próprio pai

Gazeta Online

Publicado em 18 de julho de 2019 às 13:27

 - Atualizado há 6 anos

Bebê de um mês sofre maus tratos do pai em Guaçuí Crédito: (Foto: Reprodução)

Um caso chamou atenção do

Conselho Tutelar

e da

Polícia Militar

nesta quarta-feira (17), em

Guaçuí

, no Caparaó Capixaba. Um bebê de apenas um mês e seis dias deu entrada no Pronto Socorro do município para verificar um hematoma, após o pai ter jogado a criança em cima do sofá.

De acordo com a Polícia Militar, os militares foram informados que a mãe do bebê passou a noite na casa do pai da criança e a motivação teria sido o choro durante a madrugada.

Ainda segundo as informações colhidas pela Polícia, a mãe levou o bebê ao pronto-socorro porque percebeu um hematoma nas costas da criança. O Conselho Tutelar de Guaçuí foi acionado e está monitorando o caso.

A presidente do Conselho Tutelar, Maria Emília, disse que a criança realizou o exame de raio-x, que não constatou nenhuma lesão, mas que irá realizar o exame específico no Instituto Médico Legal, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.

O Conselho também levará a mãe, que está em período de resguardo da cirurgia de cesárea, até a delegacia para registrar a ocorrência. A Policia Militar foi até o endereço do acusado, porém, ele não foi localizado.

Polícia investiga maus-tratos a bebê de um mês de idade em Guaçuí

 

