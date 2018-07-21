Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • PM e bombeiros se mobilizam para procurar avião que teria caído no ES
Alarme falso

PM e bombeiros se mobilizam para procurar avião que teria caído no ES

Nada foi encontrado no local apontado pelas testemunhas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2018 às 20:05

Publicado em 21 de Julho de 2018 às 20:05

Mimoso do Sul Crédito: Divulgação - Prefeitura de Mimoso do Sul
A notícia de que um avião teria caído em Mimoso do Sul, no Sul do Estado, mobilizou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros na manhã deste sábado (21). Uma dona de casa estava com outras duas pessoas que garantem que o avião caiu em uma mata. Nada foi encontrado no local apontado pelas testemunhas.
A dona de casa Renata Perciano, 39 anos, conta ter visto uma bola de fogo. Eu estava com mais duas pessoas em minha casa, por volta das 9 horas, quando vimos uma bola de fogo grande no céu. Estava bem alto. Só vimos a hora que viu na mata, logo deu um fumaceiro. Eu não estava com o celular, por isso não registrei. Fui no batalhão e contei o que aconteceu.
A dona de casa disse que continua preocupada. Foi uma coisa tão nítida que a gente contando não da nem para acreditar. Foi muito desesperador. Caiu na mata.
Viaturas do Corpo de Bombeiros fizeram buscas nas proximidades da Rodovia que liga Mimoso do Sul a Muqui - local apontados pelas testemunhas - mas nada foi encontrado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados