PM e bombeiros se mobilizam para procurar avião que teria caído no ES

Mimoso do Sul Crédito: Divulgação - Prefeitura de Mimoso do Sul

A notícia de que um avião teria caído em Mimoso do Sul, no Sul do Estado, mobilizou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros na manhã deste sábado (21). Uma dona de casa estava com outras duas pessoas que garantem que o avião caiu em uma mata. Nada foi encontrado no local apontado pelas testemunhas.

A dona de casa Renata Perciano, 39 anos, conta ter visto uma bola de fogo. Eu estava com mais duas pessoas em minha casa, por volta das 9 horas, quando vimos uma bola de fogo grande no céu. Estava bem alto. Só vimos a hora que viu na mata, logo deu um fumaceiro. Eu não estava com o celular, por isso não registrei. Fui no batalhão e contei o que aconteceu.

A dona de casa disse que continua preocupada. Foi uma coisa tão nítida que a gente contando não da nem para acreditar. Foi muito desesperador. Caiu na mata.