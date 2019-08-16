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Varanda de casa

PM apreende pássaros em risco de extinção em São José do Calçado

Todos os pássaros estavam em gaiolas, algumas penduradas e outras no chão

Publicado em 16 de Agosto de 2019 às 07:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2019 às 07:17
Em patrulhamento no município de São José do Calçado, no Sul do Estado, a Polícia Militar Ambiental apreendeu, nesta quinta-feira (15), 30 pássaros que estavam em uma varanda de uma residência. Entre as aves, foram encontrados quatro catataus, que estão em risco de extinção.
O dono da residência, que tem 62 anos, disse que não possuía autorização do órgão ambiental competente, que é o Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema). Todos os pássaros estavam em gaiolas, algumas penduradas e outras no chão.
Foram apreendidos cinco canários da terra; três bigodinhos; 16 coleiros; um trinca-ferro; um galinho da serra e os quatro catataus, que estão em risco de extinção. Segundo informações da polícia, foi registrado um boletim para que sejam tomadas as providências cabíveis.

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