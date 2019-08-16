PM apreende pássaros em risco de extinção em São José do Calçado

Em patrulhamento no município de, no Sul do Estado, aapreendeu, nesta quinta-feira (15), 30 pássaros que estavam em uma varanda de uma residência. Entre as aves, foram encontrados quatro catataus, que estão em risco de extinção.

O dono da residência, que tem 62 anos, disse que não possuía autorização do órgão ambiental competente, que é o. Todos os pássaros estavam em gaiolas, algumas penduradas e outras no chão.

Foram apreendidos cinco canários da terra; três bigodinhos; 16 coleiros; um trinca-ferro; um galinho da serra e os quatro catataus, que estão em risco de extinção. Segundo informações da polícia, foi registrado um boletim para que sejam tomadas as providências cabíveis.