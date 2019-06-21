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Arma de fogo

PM apreende arma que era negociada pelo WhatsApp em Cachoeiro

A arma era um revólver calibre 38 e tinha cinco munições.

Publicado em 21 de Junho de 2019 às 13:36

Publicado em 

21 jun 2019 às 13:36
PM apreende arma que era negociada pelo WhatsApp em Cachoeiro Crédito: Divulgação - Polícia Militar
Uma mulher foi presa, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, após tentar vender uma arma pelo WhatsApp na noite de quinta-feira (20). A prisão foi feita após militares receberem as informações da venda e abordarem um homem, no bairro Coronel Borges, que os levou até uma mulher.
O homem abordado justificou que a venda da arma era feita por uma amiga que está em dificuldades financeiras. A polícia foi até a residência da mulher, que fica no bairro Zumbi, onde foi comprovado o crime.
A mulher contou que o revólver calibre 38 era do seu ex-marido e mostrou que a arma estava guardada dentro do guarda-roupa junto a cinco munições. Ela foi detida e a arma apreendida.
A Polícia Civil informou que o dono da arma se apresentou espontaneamente à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Como não houve flagrante, ele foi ouvido e liberado. O caso seguirá sob investigação na Delegacia de Infrações Penais e Outros (DIPO) de Cachoeiro de Itapemirim. 
 

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