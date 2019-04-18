Perseguição a jovem fazendo manobra arriscada acaba em acidente no Sul

Uma viatura da Polícia Militar se envolveu em um acidente durante uma perseguição na noite desta quarta-feira (17) em Mimoso do Sul, no Sul do Estado. Os policiais estavam atrás de um jovem que foi flagrando fazendo manobras radicais com uma moto no meio da rua. Ele foi localizado na escola e levado para a delegacia.
De acordo com a Polícia Militar, o jovem foi localizado por volta das 18h no Centro da cidade fazendo manobras em apenas uma roda. Ao tentar fazer a abordagem ao veículo, o condutor descumpriu a ordem e fugiu. Iniciou-se o acompanhamento ao motociclista, que em alta velocidade colocou todos os pedestres em perigo, chegando a avançar sobre algumas pessoas que cruzavam a faixa.
Ao tentar realizar uma curva nas proximidades da antiga estação, a viatura bateu contra um veículo, ninguém se feriu. A motocicleta foi localizada estacionada em frente à uma residência e foi informada que o jovem teria ido, possivelmente, a escola.
Ele foi localizado e levado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.