Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Perseguição a jovem fazendo manobra arriscada acaba em acidente no Sul
Mimoso

Perseguição a jovem fazendo manobra arriscada acaba em acidente no Sul

Viatura da Polícia Militar acabou batendo em outro veículo. Acusado de fazer manobras radicais acabou detido

Publicado em 18 de Abril de 2019 às 15:20

Publicado em 

18 abr 2019 às 15:20
Viatura da PM se envolve em acidente durante perseguição em Mimoso Crédito: Internauta Gazeta Online
Uma viatura da Polícia Militar se envolveu em um acidente durante uma perseguição na noite desta quarta-feira (17) em Mimoso do Sul, no Sul do Estado. Os policiais estavam atrás de um jovem que foi flagrando fazendo manobras radicais com uma moto no meio da rua. Ele foi localizado na escola e levado para a delegacia.
De acordo com a Polícia Militar, o jovem foi localizado por volta das 18h no Centro da cidade fazendo manobras em apenas uma roda. Ao tentar fazer a abordagem ao veículo, o condutor descumpriu a ordem e fugiu. Iniciou-se o acompanhamento ao motociclista, que em alta velocidade colocou todos os pedestres em perigo, chegando a avançar sobre algumas pessoas que cruzavam a faixa.
Ao tentar realizar uma curva nas proximidades da antiga estação, a viatura bateu contra um veículo, ninguém se feriu. A motocicleta foi localizada estacionada em frente à uma residência e foi informada que o jovem teria ido, possivelmente, a escola.
Ele foi localizado e levado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a funcionar e não vai fechar em Baixo Guandu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados