Perseguição a jovem fazendo manobra arriscada acaba em acidente no Sul

De acordo com a Polícia Militar, o jovem foi localizado por volta das 18h no Centro da cidade fazendo manobras em apenas uma roda. Ao tentar fazer a abordagem ao veículo, o condutor descumpriu a ordem e fugiu. Iniciou-se o acompanhamento ao motociclista, que em alta velocidade colocou todos os pedestres em perigo, chegando a avançar sobre algumas pessoas que cruzavam a faixa.