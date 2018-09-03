Um pedreiro morreu após um acidente de moto na madrugada deste domingo (02) na localidade de Campo Acima, em Itapemirim, no Litoral Sul do Estado.
De acordo com a Polícia Militar, Renato Arariba Bento, 48 anos, seguia pela rodovia ES 060 sentido Vila de Itapemirim x Campo Acima, por volta das 4h30, e não havia movimento na estrada. Ele teria perdido o controle da motocicleta em uma reta e caiu em uma via, às margens da rodovia, a uma altura de dois metros.
O impacto da batida foi tão forte que Renato morreu na hora. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil vai investigar o caso.
Pedreiro morre em acidente de moto em Itapemirim