Pedreiro morre em acidente de moto em Itapemirim

De acordo com a Polícia Militar, Renato Arariba Bento, 48 anos, seguia pela rodovia ES 060 sentido Vila de Itapemirim x Campo Acima, por volta das 4h30, e não havia movimento na estrada. Ele teria perdido o controle da motocicleta em uma reta e caiu em uma via, às margens da rodovia, a uma altura de dois metros.