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Sul do ES

Pedreiro morre em acidente de moto em Itapemirim

Renato Arariba Bento, 48 anos, caiu em uma estrada, às margens da rodovia ES 060, a uma altura de dois metros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2018 às 14:59

Publicado em 03 de Setembro de 2018 às 14:59

Pedreiro morre após acidente de moto em Itapemirim Crédito: Foto internauta -Marcos Kito
Um pedreiro morreu após um acidente de moto na madrugada deste domingo (02) na localidade de Campo Acima, em Itapemirim, no Litoral Sul do Estado.
De acordo com a Polícia Militar, Renato Arariba Bento, 48 anos, seguia pela rodovia ES 060 sentido Vila de Itapemirim x Campo Acima, por volta das 4h30, e não havia movimento na estrada. Ele teria perdido o controle da motocicleta em uma reta e caiu em uma via, às margens da rodovia, a uma altura de dois metros.
Pedreiro morre após acidente de moto em Itapemirim Crédito: Foto internauta -Marcos Kito
O impacto da batida foi tão forte que Renato morreu na hora. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil vai investigar o caso.
Pedreiro morre em acidente de moto em Itapemirim

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