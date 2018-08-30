Pedras exóticas chamam a atenção em Feira do Mármore no Sul do ES

As pedras naturais por si só conquistam profissionais e amantes da decoração pela sua beleza e formas únicas. Cores, estilos e texturas diferentes são encontradas em uma única pedra que está exposta na Feira do Mármore e Granito deste ano em Cachoeiro, no Sul do Estado, que está impressionando com a quantidade de rochas ornamentais exóticas em exposição.
Em um dos estandes, o que chama atenção e atrai olhares é uma pedra que muda de cor em contato com a luz. O expositor Victor Louzada disse que tenta trazer novidades para os clientes todos os anos. A gente sempre tenta trazer alguma novidade todos os anos, principalmente nos materiais translúcidos e nos cortes e materiais exóticos que são mais voltados para a exportação, mas a gente também tem uma aceitação boa no mercado interno, disse.
Além da beleza, as rochas mais diferentes apresentam uma durabilidade boa e estão cada vez mais resistentes, garante o marmorista Miguel Ricardo. O nosso mármore de jazida própria, o mármore Paraná Cromos, é um material de alta resistência. Você pode usar em cozinha, shopping.
US$ 150
O metro quadrado de uma pedra translúcida, considerada exótica, pode chagar a custar US$ 150.
SERVIÇO
28ª Cachoeiro Stone Fair
Data: De 28 a 31 de agosto
Local: Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa - Bairro Aeroporto - Cachoeiro de Itapemirim - ES
Horário: 14h às 20h