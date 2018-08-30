Pedras exóticas chamam a atenção em Feira do Mármore no Sul do ES

Em um dos estandes, o que chama atenção e atrai olhares é uma pedra que muda de cor em contato com a luz. O expositor Victor Louzada disse que tenta trazer novidades para os clientes todos os anos. A gente sempre tenta trazer alguma novidade todos os anos, principalmente nos materiais translúcidos e nos cortes e materiais exóticos que são mais voltados para a exportação, mas a gente também tem uma aceitação boa no mercado interno, disse.