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Reajuste

Passagem de ônibus mais cara em Cachoeiro de Itapemirim

O valor foi divulgado após reunião entre o Conselho Municipal de Transporte e Tarifas e o consórcio que opera as linhas no município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2018 às 20:32

Publicado em 19 de Janeiro de 2018 às 20:32

Crédito: Divulgação | Viação Flecha Branca
O preço da passagem das linhas urbanas e distritais de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, passa dos atuais R$ 3,00 para R$ 3,20 na próxima segunda-feira (22). O valor foi divulgado após reunião entre o Conselho Municipal de Transporte e Tarifas e o consórcio que opera as linhas no município.
O reajuste foi definido durante a reunião, realizada pela manhã desta sexta-feira (19), no Palácio Bernardino Monteiro, no Centro. Segundo a prefeitura de Cachoeiro, o reajuste anual da tarifa de ônibus no município é obrigatório.
O aumento, de 6,66%, foi justificado pela perda de receita do sistema de transporte por conta de queda acentuada do número de passageiros no último ano e da aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA).
A empresa, Consórcio Novo Trans, que opera as linhas no maior município sulino, chegou a apresentar o valor de R$ 3,60. O valor havia sido calculado com base na planilha da Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes (GEIPOT).
A maioria dos conselheiros  representantes da sociedade civil, poder público e empresas de transporte  optou pelo reajuste de R$ 0,20, que segue a tendência dos valores aplicados no Estado, como em Vitória e no sistema Transcol. O percentual de reajuste se estende também às linhas distritais de Cachoeiro.

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