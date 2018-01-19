Passagem de ônibus mais cara em Cachoeiro de Itapemirim

Crédito: Divulgação | Viação Flecha Branca

O preço da passagem das linhas urbanas e distritais de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, passa dos atuais R$ 3,00 para R$ 3,20 na próxima segunda-feira (22). O valor foi divulgado após reunião entre o Conselho Municipal de Transporte e Tarifas e o consórcio que opera as linhas no município.

O reajuste foi definido durante a reunião, realizada pela manhã desta sexta-feira (19), no Palácio Bernardino Monteiro, no Centro. Segundo a prefeitura de Cachoeiro, o reajuste anual da tarifa de ônibus no município é obrigatório.

O aumento, de 6,66%, foi justificado pela perda de receita do sistema de transporte por conta de queda acentuada do número de passageiros no último ano e da aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA).

A empresa, Consórcio Novo Trans, que opera as linhas no maior município sulino, chegou a apresentar o valor de R$ 3,60. O valor havia sido calculado com base na planilha da Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes (GEIPOT).