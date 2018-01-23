Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Passageiros descem por janela após porta de ônibus travar em Cachoeiro
Sul do ES

Passageiros descem por janela após porta de ônibus travar em Cachoeiro

O veículo fazia a linha Presidente Kennedy - Cachoeiro. Os passageiros ficaram revoltados e gravaram um vídeo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2018 às 14:56

Publicado em 23 de Janeiro de 2018 às 14:56

Passageiros descem por janela após porta de ônibus travar em Cachoeiro Crédito: Reprodução
Passageiros que estavam dentro de um ônibus que fazia a linha Presidente Kennedy - Cachoeiro de Itapemirim foram obrigados a descer do ônibus pela janela após a porta travar. O coletivo, que pertence à empresa Costa Sul, saiu às 16h desta segunda-feira (22) do Litoral e o ponto final seria na Rodoviária de Cachoeiro, mas eles foram levados para a garagem onde foram transferidos para outro veículo.
Os passageiros ficaram revoltados e gravaram um vídeo do veículo estacionado na garagem, no bairro Aeroporto, em Cachoeiro. As imagens (veja vídeo abaixo) mostram os passageiros passando pela saída de emergência e descendo por uma plataforma. Ao fundo, é possível ouvir uma passageira reclamando que ela chegou a ficar quase uma hora na BR 101 esperando outro outro ônibus chegar após o da linha quebrar.
A técnica de enfermagem Joana Célia, 49 anos, mora em Cachoeiro e trabalha em Presidente Kennedy. Ela costuma chegar em casa às 17h30, mas, devido ao incidente, chegou às 19h. Atrasou a viagem em quase uma hora. Tínhamos passado pela rodoviária e o ônibus passaria pela Avenida Beira Rio onde deixaria alguns passageiros. Essa não é a primeira vez que temos problema com os ônibus, mas a gente procura a empresa e eles falam que é assim mesmo e que não tem nada para fazer, disse. 
Por telefone, o gerente de operação da empresa, Marcelo Lacerda, disse que ocorreu um problema mecânico no carro. O pistão da porta travou, provavelmente, por conta de um desgaste. Problema que não é possível ver com a manutenção preventiva. Dessa forma, ele orientou o motorista a levar os passageiros até a garagem para que eles saíssem em segurança, por uma plataforma.
Lacerda ainda garantiu que a ação durou cerca de meia hora e os passageiros seguiram viagem em outro ônibus. Foi a primeira vez que um problema como este ocorreu, finalizou.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros por suspeitos em carro em Linhares
Imagem de destaque
Vitória estabelece novas regras para uso de bikes elétricas; veja o que muda
Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados