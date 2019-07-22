Educação

Pais reclamam da falta de transporte escolar em Iúna

Por conta de problemas na licitação do serviço, os pais estão sem saber quando encaminharão os filhos à escola

Publicado em 22 de julho de 2019 às 20:31 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Divulgação/PMPR

Os alunos que dependem do transporte escolar em Iúna, na Região do Caparaó, voltaram das férias nesta segunda-feira (22) sem a circulação dos ônibus. Por conta de problemas na licitação do serviço, os pais estão sem saber quando encaminharão os filhos à escola.

A agricultora Erondina de Medeiros Pontes Silveira mora em Barra do Recreio, a cerca de 10 quilômetros da escola em que os filhos, que estão no 8º e 6º ano, estudam. Ela ficou sabendo do problema por meio das redes sociais.

“Os alunos de todo o interior estão sem transporte. Não tenho como levar eles, depois buscar. E as aulas, como vai ficar?”, conta a mãe Erondina de Madeiros, preocupada com a educação dos filhos.

Outra moradora do interior, que preferiu não se identificar, disse que a filha de 13 anos que estuda na Escola Estadual Santíssima Trindade, no bairro Guanabara, também começou o segundo semestre em casa. “Moro em Córrego do Bom Recreio, é bem longe da escola. Situação complicada. Dizem que vai voltar no dia 30, mas será que não sabiam que os alunos ficariam sem aula?”, disse a mãe.

O QUE DIZ A PREFEITURA

O município de Iúna, por meio de suas redes sociais oficiais, disse que teve dificuldades técnicas no convênio firmado entre este município e a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) para gestão de transporte escolar na rede de ensino de Iúna e que não haverá transporte escolar contratado para os próximos dias.

A licitação está marcada para o dia 30 de julho e só então, poderão normalizar o serviço. “Em hipótese nenhuma o aluno será prejudicado. Um projeto de reposição está sendo elaborado pela equipe e será divulgado nos próximos dias”, informam em nota.

O QUE DIZ A SEDU

A Sedu afirmou por meio de nota que o transporte escolar é oferecido por meio de uma parceria entre o Governo do Estado, através do repasse do recurso aos municípios, e as Prefeituras, responsáveis pela execução do trabalho, fiscalização e gestão do contrato.

Disse que os recursos financeiros foram repassados ao município no início de junho, para cobrir as despesas referentes aos meses de maio a agosto. De forma a garantir o retorno mais breve possível do transporte escolar, a Sedu está em contato com o município.

