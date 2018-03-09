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Educação

Pais protestam por falta de ônibus em Ibatiba

Desde o dia 28 de fevereiro, por decisão da Justiça, o contrato com a empresa que prestava o serviço foi suspenso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2018 às 21:44

Publicado em 08 de Março de 2018 às 21:44

Um grupo de pais e alunos de escolas do município de Ibatiba, na Região do Caparaó, foi às ruas para pedir o retorno dos ônibus, na manhã desta quinta-feira (08). Desde o dia 28 de fevereiro, por decisão da Justiça, o contrato com a empresa que prestava o serviço foi suspenso por irregularidades encontradas pelo Ministério Público do Espírito Santo.
Com cartazes e apitos, eles foram até a prefeitura municipal para pedir uma solução. Durante a manhã, moradores de Córrego Carangola mostraram registros feitos nesta quarta-feira quando alunos chegaram da escola debaixo de chuva, quase anoitecendo. Da escola mais próxima até a comunidade são cinco quilômetros. Outras ficam a até 10 km de distância.
O contrato foi suspenso após a Justiça acatar denúncia do MPES que apontou que o pregão para a contratação foi feito de forma incompleta e impediu a livre concorrência entre as empresas interessadas. A multa para o descumprimento da decisão é de R$ 50 mil por dia.
OUTRO LADO
Em nota, a prefeitura informou que está aguardando decisão da Justiça de Ibatiba para retomar o transporte escolar. Disse que prestou esclarecimentos à Justiça desde a última quinta-feira (01). Falou ainda que tem todo o interesse em normalizar esse serviço, mas entende as medidas preventivas tomadas pela Justiça.

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