Pais protestam por falta de ônibus em Ibatiba

Um grupo de pais e alunos de escolas do município de Ibatiba, na Região do Caparaó, foi às ruas para pedir o retorno dos ônibus, na manhã desta quinta-feira (08). Desde o dia 28 de fevereiro, por decisão da Justiça, o contrato com a empresa que prestava o serviço foi suspenso por irregularidades encontradas pelo Ministério Público do Espírito Santo.

Com cartazes e apitos, eles foram até a prefeitura municipal para pedir uma solução. Durante a manhã, moradores de Córrego Carangola mostraram registros feitos nesta quarta-feira quando alunos chegaram da escola debaixo de chuva, quase anoitecendo. Da escola mais próxima até a comunidade são cinco quilômetros. Outras ficam a até 10 km de distância.

O contrato foi suspenso após a Justiça acatar denúncia do MPES que apontou que o pregão para a contratação foi feito de forma incompleta e impediu a livre concorrência entre as empresas interessadas. A multa para o descumprimento da decisão é de R$ 50 mil por dia.

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