Pais esperam por conclusão de obra de escola há 4 anos em Piúma

A reforma da unidade já se tornou uma novela. Essa obra começou há mais de quatro anos, na gestão anterior. Nesta, parou. Como tem segurança para deixar as crianças na escola desse jeito?, disse a aposentada Vanilda Venzi ao buscar a neta na escola.

Segundo o município, o custo da obra já chega a R$ 1.176.859,74. O desejo dos pais, depois de tanto tempo, é que a obra fique pronta. O chapeiro Adriano de Souza é um deles. Toda vez que ele vem buscar a filha na escola, é o mesmo desejo. O que esperamos é isso: obra pronta para nossos filhos estudarem com mais comodidade, reforça o pai.