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Pais esperam por conclusão de obra de escola há 4 anos em Piúma

Reforma de quadra e fachada de unidade escolar começou em 2016 e deveria ser concluída em 2017, mas ainda está sem prazo para terminar, segundo prefeitura
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2020 às 16:52

Publicado em 09 de Março de 2020 às 16:52

Quadra da escola de ensino fundamental Itaputanga, em Piúma Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul
Na escola de ensino fundamental Itaputanga, em Piúma, no Litoral Sul do Estado, a quadra de esportes é usada atualmente para guardar tijolos e areia. Por fora, os tapumes rodeiam o imóvel. É que uma obra de reforma do espaço esportivo e da fachada da escola começou em 2016, deveria ficar pronta em um ano, mas os trabalhos estão parados e sem conclusão. Os pais e responsáveis revelam que têm receio de deixar as crianças estudando em meio à obra inacabada.
A reforma da unidade já se tornou uma novela. Essa obra começou há mais de quatro anos, na gestão anterior. Nesta, parou. Como tem segurança para deixar as crianças na escola desse jeito?, disse a aposentada Vanilda Venzi ao buscar a neta na escola.
Fachada da escola de ensino fundamental Itaputanga, em Piúma Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul
Segundo o município, o custo da obra já chega a R$ 1.176.859,74. O desejo dos pais, depois de tanto tempo, é que a obra fique pronta. O chapeiro Adriano de Souza é um deles. Toda vez que ele vem buscar a filha na escola, é o mesmo desejo. O que esperamos é isso: obra pronta para nossos filhos estudarem com mais comodidade, reforça o pai.

SEM PREVISÃO

Não há data para a escola ficar pronta. A prefeitura de Piúma, em nota, explicou que a obra da escola de Itaputanga teve um valor abaixo da tabela e com vários problemas no projeto e na planilha de custos. Disse também que foram detectados problemas na estrutura do prédio, o que encareceu a obra. A atual gestão segundo a resposta, ainda vai definir qual a melhor alternativa para resolver a situação.

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