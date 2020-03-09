Pais esperam por conclusão de obra de escola há 4 anos em Piúma

Na escola de ensino fundamental Itaputanga, em Piúma, no Litoral Sul do Estado, a quadra de esportes é usada atualmente para guardar tijolos e areia. Por fora, os tapumes rodeiam o imóvel. É que uma obra de reforma do espaço esportivo e da fachada da escola começou em 2016, deveria ficar pronta em um ano, mas os trabalhos estão parados e sem conclusão. Os pais e responsáveis revelam que têm receio de deixar as crianças estudando em meio à obra inacabada.
A reforma da unidade já se tornou uma novela. Essa obra começou há mais de quatro anos, na gestão anterior. Nesta, parou. Como tem segurança para deixar as crianças na escola desse jeito?, disse a aposentada Vanilda Venzi ao buscar a neta na escola.
Segundo o município, o custo da obra já chega a R$ 1.176.859,74. O desejo dos pais, depois de tanto tempo, é que a obra fique pronta. O chapeiro Adriano de Souza é um deles. Toda vez que ele vem buscar a filha na escola, é o mesmo desejo. O que esperamos é isso: obra pronta para nossos filhos estudarem com mais comodidade, reforça o pai.
SEM PREVISÃO
Não há data para a escola ficar pronta. A prefeitura de Piúma, em nota, explicou que a obra da escola de Itaputanga teve um valor abaixo da tabela e com vários problemas no projeto e na planilha de custos. Disse também que foram detectados problemas na estrutura do prédio, o que encareceu a obra. A atual gestão segundo a resposta, ainda vai definir qual a melhor alternativa para resolver a situação.