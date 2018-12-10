Pais dormem na fila para conseguir vaga para filhos em creches de Piúma

Pais dormiram na fila para conseguir vagas para os filhos em pelo menos três creches de Piúma, no Litoral Sul, neste fim de semana. Em uma das unidades, no Centro da cidade, as vagas já tinham sido preenchidas no último sábado (08). A maior disputa é para a matrícula no turno vespertino.
Como a dona de casa Sara Moreira Gomes, de 20 anos, buscava uma vaga para o filho estudar no turno matutino, ela chegou no Jardim de Infância às 5h da madrugada desta segunda-feira (10) e conseguiu a senha nº 12. Mas a irmã dela não teve a mesma sorte e não conseguiu matricular a filha de três anos na creche do bairro Niterói.
No sábado de 4h da madrugada até as 10h da manha já tinham pessoas na fila e, nesse horário, já não tinham vagas pois já haviam 15 pessoas. Chegou a dar confusão com polícia e tudo. Cheguei 5h da madrugada e consegui a vaga para o meu filho de três anos para estudar de manhã. Mas, quando cheguei, tinham pessoas com colchão, cadeira de praia e tudo, contou a dona de casa.
OUTRO LADO
Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Educação (Seme) informou que pais e responsáveis de crianças dormiram na fila de escolas para garantirem vaga no turno vespertino, que é a preferência desses responsáveis. A Secretaria ressaltou que é obrigatório por lei que as crianças de quatro e cinco anos estudem, e destaca que os mesmos têm suas vagas garantidas.
Nas creches existem uma lista de espera, e as vagas vão se abrindo de acordo com a procura. O município possui: quatro creches de seis meses a três anos; três pré escolas que atendem também crianças de creches com três anos; quatro escolas de Ensino Fundamental que também atendem crianças três a cinco anos.