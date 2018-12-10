Pais dormem na fila para conseguir vaga para filhos em creches de Piúma Crédito: Internauta Gazeta Online

Pais dormiram na fila para conseguir vagas para os filhos em pelo menos três creches de Piúma , no Litoral Sul, neste fim de semana. Em uma das unidades, no Centro da cidade, as vagas já tinham sido preenchidas no último sábado (08). A maior disputa é para a matrícula no turno vespertino.

Como a dona de casa Sara Moreira Gomes, de 20 anos, buscava uma vaga para o filho estudar no turno matutino, ela chegou no Jardim de Infância às 5h da madrugada desta segunda-feira (10) e conseguiu a senha nº 12. Mas a irmã dela não teve a mesma sorte e não conseguiu matricular a filha de três anos na creche do bairro Niterói.

No sábado de 4h da madrugada até as 10h da manha já tinham pessoas na fila e, nesse horário, já não tinham vagas pois já haviam 15 pessoas. Chegou a dar confusão com polícia e tudo. Cheguei 5h da madrugada e consegui a vaga para o meu filho de três anos para estudar de manhã. Mas, quando cheguei, tinham pessoas com colchão, cadeira de praia e tudo, contou a dona de casa.

OUTRO LADO

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Educação (Seme) informou que pais e responsáveis de crianças dormiram na fila de escolas para garantirem vaga no turno vespertino, que é a preferência desses responsáveis. A Secretaria ressaltou que é obrigatório por lei que as crianças de quatro e cinco anos estudem, e destaca que os mesmos têm suas vagas garantidas.