Pai mata filho de dois anos e se mata em Brejetuba

Um lavrador, 24 anos, matou o filho, de apenas dois anos e, em seguida, cometeu suicídio. A tragédia aconteceu na tarde desta segunda-feira (06), na localidade de Córrego do São Domingos Grande, interior de Brejetuba, na Região Serrana.

De acordo com a Polícia Civil, os corpos do lavrador Joaquim Sabino e do filho, que ainda não teve o nome divulgado, foram encontrados por volta das 15h, dentro da casa dele, pelo irmão de Joaquim, que procurou o encarregado da fazenda onde o lavrador trabalhava e, em seguida, eles acionaram a polícia.

A mãe do menino contou para os investigadores que se separou de Joaquim há aproximadamente dois meses e, desde então, estava morando em Mutum, Minas Gerais.

A mulher contou para a polícia que, no domingo (05), seguiu até a casa de sua mãe com os seus filhos. Lá, o ex-companheiro pegou o menino com a promessa de que devolveria no dia seguinte. Ela contou que chegou a entrar em contato com Joaquim no dia combinado, mas ele disse que não devolveria a criança e que, se o menino não ficasse com ele, não ficaria com a ex.

As investigações seguem e a Polícia Civil aguarda o resultado dos laudos da perícia. Os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA

O Conselho Tutelar relatou que já atendeu algumas ocorrências envolvendo a família e que Joaquim possuía comportamento agressivo. O casal tinha outro filho, que segue com a mãe.

MORADORES ABALADOS APÓS TRAGÉDIA

Brejetuba Crédito: Reprodução/Google

O crime abalou os moradores da cidade que tem aproximadamente 12,8 mil habitantes. Uma funcionária pública, de 39 anos, que preferiu não se identificar, contou que o crime é o assunto mais comentado no município desde esta segunda-feira (06).

Eu não conhecia eles pessoalmente, mas é uma situação triste você saber que um pai matou um filho e depois se matou. Aqui na rua eles eram um pouco conhecidos, porque ele tinha sido preso por agredir ela, disse.