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Tragédia

Pai mata filho de dois anos e se mata em Brejetuba

Joaquim Sabino, 24 anos, estava separado da esposa e revelou para ela que, se a criança não ficasse com ele, não ficaria com a ex
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2018 às 14:33

Publicado em 07 de Agosto de 2018 às 14:33

Um lavrador, 24 anos, matou o filho, de apenas dois anos e, em seguida, cometeu suicídio. A tragédia aconteceu na tarde desta segunda-feira (06), na localidade de Córrego do São Domingos Grande, interior de Brejetuba, na Região Serrana.
De acordo com a Polícia Civil, os corpos do lavrador Joaquim Sabino e do filho, que ainda não teve o nome divulgado, foram encontrados por volta das 15h, dentro da casa dele, pelo irmão de Joaquim,  que procurou o encarregado da fazenda onde o lavrador trabalhava e, em seguida, eles acionaram a polícia.
A mãe do menino contou para os investigadores que se separou de Joaquim há aproximadamente dois meses e, desde então, estava morando em Mutum, Minas Gerais.
A mulher contou para a polícia que, no domingo (05), seguiu até a casa de sua mãe com os seus filhos. Lá, o ex-companheiro pegou o menino com a promessa de que devolveria no dia seguinte. Ela contou que chegou a entrar em contato com Joaquim no dia combinado, mas ele disse que não devolveria a criança e que, se o menino não ficasse com ele, não ficaria com a ex. 
As investigações seguem e a Polícia Civil aguarda o resultado dos laudos da perícia. Os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA
O Conselho Tutelar relatou que já atendeu algumas ocorrências envolvendo a família e que Joaquim possuía comportamento agressivo. O casal tinha outro filho, que segue com a mãe. 
MORADORES ABALADOS APÓS TRAGÉDIA
Brejetuba Crédito: Reprodução/Google
O crime abalou os moradores da cidade que tem aproximadamente 12,8 mil habitantes. Uma funcionária pública, de 39 anos, que preferiu não se identificar, contou que o crime é o assunto mais comentado no município desde esta segunda-feira (06).
Eu não conhecia eles pessoalmente, mas é uma situação triste você saber que um pai matou um filho e depois se matou. Aqui na rua eles eram um pouco conhecidos, porque ele tinha sido preso por agredir ela, disse.
Pai mata filho de dois anos e se mata em Brejetuba

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