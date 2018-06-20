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Crime

Pai alicia filho e adolescentes para cometer furtos em Castelo

Segundo as investigações da Polícia Civil, além dos furtos, o grupo formado por cinco pessoas ainda escrevia insultos às vítimas nas paredes das residências

Publicado em 20 de Junho de 2018 às 19:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2018 às 19:32
Grupo roubou chácara e ainda debochou das vítimas Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um homem de 38 anos é alvo de uma investigação da Polícia Civil por ter aliciado adolescentes e o próprio filho, de 14 anos, para cometer furtos no interior de Castelo, no Sul do Estado. No último final de semana, a quadrilha cometeu o crime em duas chácaras e ainda escreveu insultos às vítimas nas paredes das residências. 
Segundo o delegado de Castelo, Marcelo Meurer, as chácaras foram arrombadas, vandalizadas e furtadas pelo grupo, formado por cinco pessoas, nas idades entre 14 e 18 anos. Eles levaram facas, roçadeiras e máquinas rurais. O grupo ainda é suspeito de cometer furtos de carne de gado no município.
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Parte dos objetos, segundo o delegado, já foi localizado por meio de denúncia e entregue aos donos, mas os autores dos crimes permanecem impunes. O maior, C.R.S, de 38 anos, pai de um dos menores, vem praticando furtos na região e já possui passagens pelo crime no município. Encaminhamos uma representação à Justiça pela prisão do suspeito, afirmou o delegado.
> Bandido armado invade salas na Ufes e assalta alunas
Os menores podem responder pelo crime por meio do Estatuto da Criança e do Adolescente. Já o homem pode ser indiciado por furto qualificado e aliciação de menores. Até o momento, segundo a polícia, ninguém foi preso.
Bandidos ainda escreveram insultos para as vítimas Crédito: Divulgação | Polícia Civil
 

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