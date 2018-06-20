Pai alicia filho e adolescentes para cometer furtos em Castelo

Grupo roubou chácara e ainda debochou das vítimas Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem de 38 anos é alvo de uma investigação da Polícia Civil por ter aliciado adolescentes e o próprio filho, de 14 anos, para cometer furtos no interior de Castelo, no Sul do Estado. No último final de semana, a quadrilha cometeu o crime em duas chácaras e ainda escreveu insultos às vítimas nas paredes das residências.

Segundo o delegado de Castelo, Marcelo Meurer, as chácaras foram arrombadas, vandalizadas e furtadas pelo grupo, formado por cinco pessoas, nas idades entre 14 e 18 anos. Eles levaram facas, roçadeiras e máquinas rurais. O grupo ainda é suspeito de cometer furtos de carne de gado no município.

Parte dos objetos, segundo o delegado, já foi localizado por meio de denúncia e entregue aos donos, mas os autores dos crimes permanecem impunes. O maior, C.R.S, de 38 anos, pai de um dos menores, vem praticando furtos na região e já possui passagens pelo crime no município. Encaminhamos uma representação à Justiça pela prisão do suspeito, afirmou o delegado.

Os menores podem responder pelo crime por meio do Estatuto da Criança e do Adolescente. Já o homem pode ser indiciado por furto qualificado e aliciação de menores. Até o momento, segundo a polícia, ninguém foi preso.

Bandidos ainda escreveram insultos para as vítimas Crédito: Divulgação | Polícia Civil