Padre celebra missa para caminhoneiro em ponto de bloqueio no ES

Diocese celebra missa para caminhoneiros no Sul do Estado Crédito: Geizy Gomes

A Diocese de Cachoeiro de Itapemirim celebrou uma missa na tarde deste sábado na BR 101 na altura da localidade de Safra em Itapemirim, onde um grupo de caminhoneiros fazem um ponto de bloqueio da manifestação que ocorre em todo país. Dezenas de pessoas participaram.

Outras duas missas aconteceram em Iconha e em Castelo, onde mais caminhoneiros se reúnem. Na Safra, a missa foi celebrada por Padre Gelson de Souza que falou sobre o apoio da diocese a causa dos caminhoneiros.