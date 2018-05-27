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Religião

Padre celebra missa para caminhoneiro em ponto de bloqueio no ES

Outras duas missas foram celebradas em Iconha e Castelo

Publicado em 26 de Maio de 2018 às 21:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2018 às 21:37
Diocese celebra missa para caminhoneiros no Sul do Estado Crédito: Geizy Gomes
A Diocese de Cachoeiro de Itapemirim celebrou uma missa na tarde deste sábado na BR 101 na altura da localidade de Safra em Itapemirim, onde um grupo de caminhoneiros fazem um ponto de bloqueio da manifestação que ocorre em todo país. Dezenas de pessoas participaram.
Outras duas missas aconteceram em Iconha e em Castelo, onde mais caminhoneiros se reúnem. Na Safra, a missa foi celebrada por Padre Gelson de Souza que falou sobre o apoio da diocese a causa dos caminhoneiros.
A igreja como mãe e mestra é sensível a causa dos trabalhadores de todas as categorias nesse momento especial. Sabemos que a manifestação causa alguns transtornos para a sociedade, mas a sociedade também entende que sua causa é justa e não é somente deles, é uma causa muito mais ampla pela nosso pátria. Tem a questão específica do aumento abusivo do combustível, mas tem outras causas, finalizou.

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