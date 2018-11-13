Pacientes em hemodiálise e enfermeiras dançam hit 'Pisadinha' no ES

Os pacientes que fizeram uma sessão de hemodiálise nesta segunda-feira (12) na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado, entraram no desafio "Challenge do Nordeste" o hit "Pisadinha". O vídeo, postado na página do hospital, viralizou:

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Os vídeos Challenge do Nordeste, viralizaram nas redes sociais com famosos dançando a música "Guitarrinha". No vídeo, feito pela equipe de hemodiálise da unidade, enfermeiras e pacientes em tratamento caíram na brincadeira, ao som do forró. Com música, dança e bom humor, a manhã ficou mais divertida.

A enfermeira supervisora do setor, Elisabete Sales, ressalta a necessidade de projetos como esse, que transformam momentos antes dolorosos e angustiantes, em alegria, aprendizado, descontração e entrosamento entre todos.

Os pacientes se sentem valorizados, amados. Isso aumenta a autoestima, fazendo com que eles se sintam importantes. E não somente eles, mas os funcionários também ficam mais animados e trabalham com mais amor.