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Alegria

Pacientes em hemodiálise e enfermeiras dançam hit 'Pisadinha' no ES

Brincadeira foi feita durante a sessão dos pacientes da manhã desta segunda-feira (12), na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2018 às 22:17

Publicado em 12 de Novembro de 2018 às 22:17

Os pacientes que fizeram uma sessão de hemodiálise nesta segunda-feira (12) na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, entraram no desafio "Challenge do Nordeste" o hit "Pisadinha". O vídeo, postado na página do hospital, viralizou:
ASSISTA
Os vídeos Challenge do Nordeste, viralizaram nas redes sociais com famosos dançando a música "Guitarrinha". No vídeo, feito pela equipe de hemodiálise da unidade, enfermeiras e pacientes em tratamento caíram na brincadeira, ao som do forró. Com música, dança e bom humor, a manhã ficou mais divertida.
> Dançar é garantia de mais humor e autoestima
A enfermeira supervisora do setor, Elisabete Sales, ressalta a necessidade de projetos como esse, que transformam momentos antes dolorosos e angustiantes, em alegria, aprendizado, descontração e entrosamento entre todos.
> Grávidas dançam 'Despacito' e vídeo viraliza
Os pacientes se sentem valorizados, amados. Isso aumenta a autoestima, fazendo com que eles se sintam importantes. E não somente eles, mas os funcionários também ficam mais animados e trabalham com mais amor.
> Médico e grávida dançam 'Paradinha' para ajudar no parto
O serviço de diálise do hospital é o maior no sul do Estado. Atualmente, 30 máquinas operam de segunda a sábado para atender 160 pacientes, que acabam enfrentando horas de viagem para fazer o tratamento. Em 2017, a Santa Casa realizou mais de 23 mil sessões - uma média de quase duas mil diálises por mês.

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