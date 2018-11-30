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Repressão

Operação 'Agroboys' cumpre mandado contra servidor em Guaçuí

Havia denúncias de que homem poderia estar escondendo drogas em seu local de trabalho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2018 às 16:20

Publicado em 30 de Novembro de 2018 às 16:20

Duas pessoas presas, carnes, arma, munições e drogas apreendidas. Este foi o saldo da fase II da operação Agroboys que aconteceu em Guaçuí nesta quinta-feira (29) e sexta-feira (30). Um dos mandados foi cumprido na sala de um servidor da prefeitura de Guaçuí, mas nada foi apreendido. As investigações continuam.
De acordo com a Polícia Civil, a primeira fase da operação aconteceu no dia 18 de outubro deste ano quando foram apreendidos mais de 10 kg de maconha. Nesta quinta-feira foram cumpridos dois mandados de prisão e de busca e apreensão. Dois homens foram presos e com eles foram apreendidos maconha, cocaína, uma arma e pássaros sem registro.
Na casa de um desses alvos foi apreendida grande quantidade de carne em um freezer. A Polícia Civil acredita que este material é provavelmente furtado, pois os suspeitos eram investigados. A suspeita é de que eles matavam bois, destrinchavam e roubavam a carne em propriedades rurais do município.
Nesta sexta-feira um dos alvos da operação foi um funcionário da prefeitura de Guaçuí. Os mandados foram cumpridos na casa dele e na prefeitura, por determinação do Ministério Público, pois, segundo o promotor, havia denúncias de que ele poderia estar escondendo drogas em seu local de trabalho. Como nada foi apreendido ele foi ouvido e liberado.
Em outro alvo foram apreendidas munições, mas o alvo não estava em casa e sim fazendo hemodiálise. O caso vai ser analisado pelo delegado.

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