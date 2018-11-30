Operação 'Agroboys' cumpre mandado contra servidor em Guaçuí

Duas pessoas presas, carnes, arma, munições e drogas apreendidas. Este foi o saldo da fase II da operação Agroboys que aconteceu em Guaçuí nesta quinta-feira (29) e sexta-feira (30). Um dos mandados foi cumprido na sala de um servidor da prefeitura de Guaçuí, mas nada foi apreendido. As investigações continuam.

De acordo com a Polícia Civil, a primeira fase da operação aconteceu no dia 18 de outubro deste ano quando foram apreendidos mais de 10 kg de maconha. Nesta quinta-feira foram cumpridos dois mandados de prisão e de busca e apreensão. Dois homens foram presos e com eles foram apreendidos maconha, cocaína, uma arma e pássaros sem registro.

Na casa de um desses alvos foi apreendida grande quantidade de carne em um freezer. A Polícia Civil acredita que este material é provavelmente furtado, pois os suspeitos eram investigados. A suspeita é de que eles matavam bois, destrinchavam e roubavam a carne em propriedades rurais do município.

Nesta sexta-feira um dos alvos da operação foi um funcionário da prefeitura de Guaçuí. Os mandados foram cumpridos na casa dele e na prefeitura, por determinação do Ministério Público, pois, segundo o promotor, havia denúncias de que ele poderia estar escondendo drogas em seu local de trabalho. Como nada foi apreendido ele foi ouvido e liberado.