Onze pessoas são detidas em operação contra tráfico de drogas no ES

Uma operação, denominada Prince, da Polícia Militar de Ibatiba, no Sul do Estado, junto com os militares de Minas Gerais e o Ministério Público, prendeu nesta quinta-feira (12), 11 pessoas envolvidas com o tráfico de drogas no município de Iúna, também na Região Sul.
As buscas foram feitas no distrito de São João do Príncipe, que fica em Iúna, e acabaram com 48 tabletes de maconha, 800 gramas de crack, duas balanças de precisão, ácido bórico e material para embalar drogas.
Segundo a Polícia Militar, foram 13 mandados de busca e apreensão cumpridos. A operação contou com a participação de 40 militares. Os principais alvos que tinham mandados de prisão foram localizados e presos, inclusive o Flávio Silva, vulgo "Ratinho", que liderava a distribuição da droga na região.