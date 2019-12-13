Onze pessoas são detidas em operação contra tráfico de drogas no ES

Mais de dez pessoas detidas e quase 50 tabletes de maconha apreendidos em Iúna

As buscas foram feitas no distrito de São João do Príncipe, que fica em Iúna, e acabaram com 48 tabletes de maconha, 800 gramas de crack, duas balanças de precisão, ácido bórico e material para embalar drogas.

Segundo a Polícia Militar, foram 13 mandados de busca e apreensão cumpridos. A operação contou com a participação de 40 militares. Os principais alvos que tinham mandados de prisão foram localizados e presos, inclusive o Flávio Silva, vulgo "Ratinho", que liderava a distribuição da droga na região.