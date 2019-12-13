Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Onze pessoas são detidas em operação contra tráfico de drogas no ES
Iúna

Onze pessoas são detidas em operação contra tráfico de drogas no ES

A operação contou com a participação de 40 militares. Drogas também foram apreendidas na ação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2019 às 11:56

Publicado em 13 de Dezembro de 2019 às 11:56

Mais de dez pessoas detidas e quase 50 tabletes de maconha apreendidos em Iúna Crédito: Polícia Militar
Uma operação, denominada Prince, da Polícia Militar de Ibatiba, no Sul do Estado, junto com os militares de Minas Gerais e o Ministério Público, prendeu nesta quinta-feira (12), 11 pessoas envolvidas com o tráfico de drogas no município de Iúna, também na Região Sul.
As buscas foram feitas no distrito de São João do Príncipe, que fica em Iúna, e acabaram com 48 tabletes de maconha, 800 gramas de crack, duas balanças de precisão, ácido bórico e material para embalar drogas.
Segundo a Polícia Militar, foram 13 mandados de busca e apreensão cumpridos. A operação contou com a participação de 40 militares. Os principais alvos que tinham mandados de prisão foram localizados e presos, inclusive o Flávio Silva, vulgo "Ratinho", que liderava a distribuição da droga na região.
Mais de dez pessoas detidas e quase 50 tabletes de maconha apreendidos em Iúna Crédito: Polícia Militar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte
Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados