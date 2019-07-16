Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Oito ocorrências de incêndio em vegetação em menos de 24h no Sul do ES
Queimadas

Oito ocorrências de incêndio em vegetação em menos de 24h no Sul do ES

O Corpo de Bombeiros passou mais de doze horas combatendo os focos

Publicado em 

16 jul 2019 às 15:18

Publicado em 16 de Julho de 2019 às 15:18

As queimadas estão proibidas, mas os casos não param de aparecer no Sul do Estado. Em menos de 24h foram registradas pelo menos oito ocorrências de incêndio em vegetação nos municípios de Vargem Alta, Cachoeiro de Itapemirim, Jerônimo Monteiro, Alegre e Mimoso do Sul. O Corpo de Bombeiros passou mais de doze horas combatendo os focos.
No município de Vargem Alta, nesta segunda-feira (16), o fogo se alastrou rápido e a área queimada fica bem próxima ao centro da cidade. Outro incêndio foi registrado às margens da BR 482, entre as cidades de Cachoeiro de Itapemirim e Jerônimo Monteiro e assustou quem passava na via.
Também nesta segunda-feira, em Anutiba, interior de Alegre, o fogo consumiu uma área de pastagem que, segundo o Corpo de Bombeiros, equivale a dois campos de futebol.
Oito ocorrências de incêndio em vegetação em menos de 24h no Sul do ES
No bairro Alto Independência, em Cachoeiro, o fogo também chegou perto das casas e foram necessárias mais de três horas para combater as chamas. Além desses, foram registrados incêndios nos bairros Nossa Senhora Aparecida, Morro das Andorinhas, São José do Frade, em Cachoeiro e São José das Torres, em Mimoso do Sul.
O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - Idaf informa que queimadas estão proibidas até dia 31 de outubro devido ao período mais seco do ano e depois desta data, somente com autorização do Instituto.
Com informações de Júnia Vasconcelos / TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados