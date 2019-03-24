'Obrigado por achar o corpo do meu filho', disse pai ao ver Jonas morto

Área em que corpo de Jonas do Amaral foi encontrado em Dores do Rio Preto Crédito: Geisy Gomes/Arquivo Pessoal

Obrigado por achar o corpo do meu filho, meu Jesus. Obrigado, meu Pai!. Essas são as palavras de Juscelino Humberto do Amaral, de 58 anos, pai do vendedor Jonas Amaral, de 34 anos, principal suspeito de ter agredido a então namorada Jane Cherubim da Silva, de 36 anos. O corpo de Jonas foi localizado na manhã deste sábado (23) na localidade de Pedra Menina, interior de Dores do Rio Preto, na região do Caparaó.

O corpo de Jonas estava em uma ribanceira a 400 metros da estrada que dá acesso ao Parque Nacional do Caparaó. Ele estava preso a uma árvore em um local é de difícil acesso. No dia da agressão, 4 de março, Jane foi encontrada pelos irmãos. Ela estava desacordada e caída no meio da estrada. Desde então o suspeito estava desaparecido.

Jonas foi encontrado sem vida por volta de 11h por um produtor rural que adubava parte de uma lavoura de café. Ele se deparou com o corpo de Jonas no local. De imediato ele comunicou com a família e a família com um tio de Jonas que trabalha na Polícia Civil de Minas Gerais. Ele comunicou ao delegado José Maria Simões que tomou as providências que deveria tomar: fazer a remoção do corpo e a perícia, disse o advogado da família Amaral Osmar Aarestrub.

O pai, Juscelino Humberto do Amaral, o irmão e o tio de Jonas estiveram no local, foram eles que reconheceram os restos mortais. O corpo foi reconhecido pelo pai, pelo tio que trabalha na Polícia Civil de Minas Gerais e pelo irmão Juscelino Filho. Nós não temos dúvida quanto ser ou não ser o Jonas Amaral, temos quase a certeza que é o Jonas Amaral, garantiu o advogado.

Buscas

No dia do crime, familiares de Jonas e o grupo SOS Forquilha do Rio realizaram buscas na região para tentar encontrá-lo vivo ou morto. Dois dias após o crime, a mãe de Jonas também esteve na região para tentar saber notícias do filho. Desde então, a defesa solicitou que órgãos de Segurança Pública do Espírito Santo realizassem buscas na região do Caparaó próximo ao local do crime. O advogado da família Amaral, Osmar Aarestrub acredita que se essas buscas tivessem sido intensificadas na região o sofrimento da família teria sido menor.

Desde o início, a defesa do Jonas do Amaral vem insistindo para que as buscas sejam feitas para encontrar o corpo dele. Esse transtorno, esse desespero, essa dor que a família está passando nesses 20 dias poderia ter sido minimizado se a busca tivesse sido feita nessa área aqui, desabafou.

A família agora aguarda a divulgação dos laudos da perícia que vai indicar as circunstâncias da morte de Jonas. Isso que vai definir se ele foi assassinado ou se cometeu o suicídio, finalizou.

Investigações

Como o corpo já está em avançado estado de decomposição, a Polícia Civil ainda não confirmou se é do vendedor Jonas Amaral. Os restos mortais serão encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. O delegado Carlos Vitor de Almeida da Silva disse que todo material recolhido no local será periciado.

"Ainda não tem como afirmar se o corpo é de Jonas, muito embora familiares tenham falado que as vestes são as que ele usava no dia, oficialmente a gente depende de exame pericial para identificar o corpo", afirmou.