Número de queimadas em Cachoeiro é quase 4 vezes maior do que em 2018

De janeiro a junho deste ano, foram 136 registros contra 37 no mesmo período do ano passado

Publicado em 4 de setembro de 2019 às 17:27 - Atualizado há 6 anos

Incêndio no Sul do ES Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O número de queimadas registradas pelo Corpo de Bombeiros em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, até o mês de julho de 2019 é quase quatro vezes maior do que o de 2018 no mesmo período.

Segundo a corporação, todos os dias são pelo menos dois chamados e o tempo médio de atendimento de cada ocorrência é de três a quatro horas. De janeiro a junho deste ano, foram 136 registros contra 37 no mesmo período do ano passado.

Esta semana, na cidade, foi queimada uma área de pasto e de reflorestamento equivalente a oito campo de futebol. As chamas chegaram perto das casas e a suspeita é que o incêndio foi criminoso. O Morro das Andorinhas, onde ficam instaladas as torres de televisão, rádio e internet de Cachoeiro, é um local comum de ter queimadas.

O João Batista Atayde mora em um bairro que tem a visão para o Morro das Andorinhas e é acostumado a ver fogo no local. “Toda semana é alguém colocando fogo. Começa na beirada e, de repente, espalha. É arriscado pegar fogo nas casas", diz.

O comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Herbert, explicou que, na maioria das vezes, as queimadas são provocadas. “Os incêndios, de modo geral, são sempre por ação humana. Nós não temos aqui na nossa cidade característica de vegetação com combustão espontânea".

Vale lembrar que até o próximo mês está proibida a queimada de fogo controlado e que colocar fogo em vegetação sem permissão é crime, em qualquer época do ano.

“De maio a outubro toda queima é proibida, após esse período, pode requerer junto ao Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), a autorização para queima controlada”, disse o Alberto Luiz Goes, gerente regional do Idaf Sul.

DENÚNCIAS

O Corpo de Bombeiros conta com a ajuda da população para denunciar e impedir ainda mais queimadas. “A população pode denunciar pelo número 181 e pelo 190 quando o incêndio estiver no início para a Polícia Miliar intervir e prender a pessoa. A população precisa nos ajudar para que a gente possa coibir esse tipo de ação”, finalizou Coronel Herbert.

NÚMEROS

De acordo com os dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), mais de duas mil queimadas foram registradas no Espírito Santo nos sete primeiros meses deste ano. Em 2018 inteiro foram registradas 1.538 queimadas.

