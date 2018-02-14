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Número de pessoas embriagadas lota hospital no Litoral Sul do ES

Somente em Piúma, por exemplo, 70% dos pacientes atendidos no Hospital Nossa Senhora da Coceição têm este perfil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2018 às 21:45

Publicado em 13 de Fevereiro de 2018 às 21:45

O número de pessoas que abusam da bebida alcoólica tem lotado os hospitais do Litoral Sul durante o carnaval. Somente em Piúma, por exemplo, 70% dos pacientes atendidos no Hospital Nossa Senhora da Coceição têm este perfil.
De sábado até esta terça-feira (13),  Piúma atendeu 402 pessoas, sete em cada dez foram casos de embriaguez. O diretor, Nilson Rainha, disse que apesar da demanda ser grande está dentro do que era esperado.
Esperávamos um índice muito grande de atendimento, mas pelo que tem ocorrido está dentro de uma normalidade. Alguns acidentes aconteceram pelo fato das pessoas estarem alcoolizadas. O que acarretou a maior parte dos atedimento foi justamente o uso do álcool e entorpecentes, explicou.
No hospital foram gastos 60 litros de soro por dia, o dobro do que é utilizado em dias normais. Um médico e três técnicos em enfermagem reforçaram a equipe. Uma ambulância a mais também entrou em funcionamento, e ela circula pela orla de Piúma.
No Hospital Evangélico de Itapemirim também teve reforço no número de funcionários e capacitação. Quatro em cada dez pessoas atendidas estavam embriagadas, mas houve também aumento nos casos de intoxicação alimentar. 

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