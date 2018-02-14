Número de pessoas embriagadas lota hospital no Litoral Sul do ES

O número de pessoas que abusam da bebida alcoólica tem lotado os hospitais do Litoral Sul durante o carnaval. Somente em Piúma, por exemplo, 70% dos pacientes atendidos no Hospital Nossa Senhora da Coceição têm este perfil.
De sábado até esta terça-feira (13), Piúma atendeu 402 pessoas, sete em cada dez foram casos de embriaguez. O diretor, Nilson Rainha, disse que apesar da demanda ser grande está dentro do que era esperado.
Esperávamos um índice muito grande de atendimento, mas pelo que tem ocorrido está dentro de uma normalidade. Alguns acidentes aconteceram pelo fato das pessoas estarem alcoolizadas. O que acarretou a maior parte dos atedimento foi justamente o uso do álcool e entorpecentes, explicou.
No hospital foram gastos 60 litros de soro por dia, o dobro do que é utilizado em dias normais. Um médico e três técnicos em enfermagem reforçaram a equipe. Uma ambulância a mais também entrou em funcionamento, e ela circula pela orla de Piúma.
No Hospital Evangélico de Itapemirim também teve reforço no número de funcionários e capacitação. Quatro em cada dez pessoas atendidas estavam embriagadas, mas houve também aumento nos casos de intoxicação alimentar.