Número de pessoas embriagadas lota hospital no Litoral Sul do ES

O número de pessoas que abusam da bebida alcoólica tem lotado os hospitais do Litoral Sul durante o carnaval. Somente em Piúma, por exemplo, 70% dos pacientes atendidos no Hospital Nossa Senhora da Coceição têm este perfil.

De sábado até esta terça-feira (13), Piúma atendeu 402 pessoas, sete em cada dez foram casos de embriaguez. O diretor, Nilson Rainha, disse que apesar da demanda ser grande está dentro do que era esperado.

Esperávamos um índice muito grande de atendimento, mas pelo que tem ocorrido está dentro de uma normalidade. Alguns acidentes aconteceram pelo fato das pessoas estarem alcoolizadas. O que acarretou a maior parte dos atedimento foi justamente o uso do álcool e entorpecentes, explicou.

No hospital foram gastos 60 litros de soro por dia, o dobro do que é utilizado em dias normais. Um médico e três técnicos em enfermagem reforçaram a equipe. Uma ambulância a mais também entrou em funcionamento, e ela circula pela orla de Piúma.