Prejuízo

Noivos do ES pagam por festa de casamento e fornecedor diz que faliu

Responsável pela empresa enviou mensagem por áudio dizendo que faliu e não poderá prestar os serviços contratados

Publicado em 29 de agosto de 2019 às 14:46 - Atualizado há 6 anos

null Crédito: Pixabay

Quando o sonho se torna um pesadelo. Isso está acontecendo com casais do Sul do Estado depois de receberem uma mensagem de um fornecedor cancelando os serviços que já foram contratados e pagos para a festa de casamento.

Os noivos que tinham contratos fechados com a empresa receberam uma mensagem em áudio nesta quarta-feira (28). A pessoa se identificou como responsável pela empresa e disse que faliu e não poderá mais prestar nenhum serviço aos casais.

REVOLTA

Um dos noivos que ficou no prejuízo está com o casamento marcado para o dia 30 de novembro deste ano e já havia pago pelos serviços.

“Nós fechamos vários serviços, como decoração, buffet completo, garçom, doces e vestido de noiva. Ela diz oferecer um preço bom por ter contato direto com os fornecedores. Agora não tenho a festa nem o capital para contratar outra”, contou o noivo, que não quis ter o seu nome divulgado. Ele conta que pagou cerca de R$ 9 mil a empresa.

O contrato dele foi fechado em outubro de 2018 com uma entrada de R$ 1 mil. Depois disso, quando o casal resolveu ampliar um serviço, a empresa ofereceu o pagamento em cartão para conceder um desconto.

“Estou revoltado comigo mesmo por não ter percebido. Ela pode ter feito tudo de caso pensado, já que ofereceu 10% de desconto no pagamento em cartão para garantir o recebimento. Ela brincou com o nosso sonho", desabafa o noivo.

CASAMENTO NESTA SEXTA

Outra noiva que ficou no prejuízo já vai casar nesta sexta-feira (30). Ela tinha contratado o serviço de buffet com a empresa. Ela disse que agora vai comprar os produtos e os amigos vão ajudar no cardápio, cozinhando para a festa.

Em postagens na internet, pessoas relatam que já realizaram festas com a empresa e não tiveram problemas. Os noivos lesados estão registrando os fatos na Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim.

O OUTRO LADO

A reportagem não conseguiu contato com a empresa. O local onde os noivos eram atendidos está vazio, com placa de aluga-se.

O QUE DIZ A POLÍCIA

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Investigações Criminais (DEIC) de Cachoeiro de Itapemirim. "Serão realizadas as oitivas das vítimas que procurarem a Delegacia para denunciar o fato e da suspeita. Informações adicionais, ainda, não serão passadas para não atrapalhar a apuração do fato", conclui a nota.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta