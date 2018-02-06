Nível do rio sobe e preocupa moradores em Afonso Claudio

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) emitiu na tarde desta terça-feira (06) um alerta de inundação para Afonso Cláudio, na região Serrana do Estado. Alguns imóveis já foram inundados e uma família foi desalojada.

De acordo com o último boletim da Defesa Civil, uma casa começou a desabar e foi interditada no morro da Igreja, no bairro São Vicente, na rua Ezílio Sebastião Alves. Os moradores estão em casa de parentes. Uma casa foi inundada no Córrego Guarani, interior do município.