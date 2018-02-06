Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Chuvas

Nível do rio sobe e preocupa moradores em Afonso Claudio

Um alerta de inundação chegou a ser emitido pela Defesa Civil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2018 às 15:52

Publicado em 06 de Fevereiro de 2018 às 15:52

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) emitiu na tarde desta terça-feira (06) um alerta de inundação para Afonso Cláudio, na região Serrana do Estado. Alguns imóveis já foram inundados e uma família foi desalojada.
De acordo com o último boletim da Defesa Civil, uma casa começou a desabar e foi interditada no morro da Igreja, no bairro São Vicente, na rua Ezílio Sebastião Alves. Os moradores estão em casa de parentes. Uma casa foi inundada no Córrego Guarani, interior do município.
Outra família está desalojada perto da associação do bairro Boa Fé, devido a um deslizamento muito grave. A Defesa Civil esta monitorando as áreas de risco.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cresce em mais 60% o número de multas por falta de CNH no Norte do ES
Imagem de destaque
Tech neck: entenda como o uso excessivo de celular afeta a postura
Imagem de destaque
"Subtração do dinheiro dos produtores de petróleo seguiria lógica perversa", diz governador do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados