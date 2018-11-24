Ônibus que fazia transporte de alunos pega fogo em Anchieta

Um ônibus que fazia o transporte de universitários de Anchieta, Litoral Sul do Estado virou praticamente cinzas na madrugada deste sábado (24). Não havia ninguém quando o fogo começou.
Segundo o Corpo de Bombeiros eles foram chamados por volta das 5h para apagar o incêndio no bairro Alvorada. Porém, quando eles chegaram, o veículo já havia sido consumido pelas chamas.
O proprietário esteve no local e pediu a perícia para apurar as causas desse incêndio para identificar se foi alguma falha elétrica e se o fogo começou de forma criminosa.