Ônibus de estudantes quase tomba no interior de Cachoeiro

Um ônibus com estudantes quase tombou na manhã desta segunda-feira (10) na estrada de Fazenda Retiro, na localidade de Grota Fria, interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Dentro do coletivo estavam cinco pessoas, que não se feriram. Eles seguiam para a escola na localidade de Tijuca. Os pais reclamam das más condições da estrada.
Os filhos da autônoma Vanessa Félix, de 29 anos, aguardavam o veículo quando o acidente aconteceu, por volta das 6h. O motorista ia virar o ônibus no campo para pegar meus filhos. Esse acidente foi na descida, a prefeitura veio aqui semana passada, fez um serviço paliativo na estrada, choveu e virou uma lama, quando o motorista estava descendo o ônibus deslizou na lama e nisso ele foi pra cerca. Se não fosse a cerca poderia ter acontecido alguma coisa pior, contou.
Vanessa também contou que, além do motorista, dentro do ônibus estavam uma monitora, duas professoras e uma aluna. Para eles conseguirem sair do veículo, o vidro dianteiro foi quebrado.
OUTRO LADO
Por meio de nota, a Secretaria de Agricultura e Interior informou que uma equipe irá ainda nesta segunda-feira (10) ao local para avaliar a situação e definir qual intervenção será necessária.