Ônibus de estudantes quase tomba no interior de Cachoeiro

Os filhos da autônoma Vanessa Félix, de 29 anos, aguardavam o veículo quando o acidente aconteceu, por volta das 6h. O motorista ia virar o ônibus no campo para pegar meus filhos. Esse acidente foi na descida, a prefeitura veio aqui semana passada, fez um serviço paliativo na estrada, choveu e virou uma lama, quando o motorista estava descendo o ônibus deslizou na lama e nisso ele foi pra cerca. Se não fosse a cerca poderia ter acontecido alguma coisa pior, contou.