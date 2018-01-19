Ônibus da prefeitura de Vargem Alta são incendiados

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o fogo Crédito: Samuel de Oliveira

Dois ônibus da prefeitura de

, na Região Serrana do Estado, foram encontrados em chamas pelos moradores e Defesa Civil do município na tarde desta sexta-feira (19). O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o fogo. As causas do incêndio serão investigadas.

O incêndio teria começado por volta das 15h. Segundo o coordenador da Defesa Civil, Samuel de Oliveira, os veículos são antigos e não estavam mais em circulação. Esses ônibus ficam em uma área da prefeitura, mas aberta. Cheguei no início e com a ajuda de uma bomba emprestada do município de Alegre e baldes dágua, tentamos impedir que o fogo fosse para uma igreja e uma residência, comentou.