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Ônibus da prefeitura de Vargem Alta são incendiados

Segundo a Defesa Civil, os veículos eram antigos e não estavam em uso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2018 às 19:58

Publicado em 19 de Janeiro de 2018 às 19:58

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o fogo Crédito: Samuel de Oliveira
Dois ônibus da prefeitura de
Vargem Alta
, na Região Serrana do Estado, foram encontrados em chamas pelos moradores e Defesa Civil do município na tarde desta sexta-feira (19). O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o fogo. As causas do incêndio serão investigadas.
O incêndio teria começado por volta das 15h. Segundo o coordenador da Defesa Civil, Samuel de Oliveira, os veículos são antigos e não estavam mais em circulação. Esses ônibus ficam em uma área da prefeitura, mas aberta. Cheguei no início e com a ajuda de uma bomba emprestada do município de Alegre e baldes dágua, tentamos impedir que o fogo fosse para uma igreja e uma residência, comentou.
Os imóveis não foram afetados. Apesar disso, os dois ônibus foram consumidos pelas chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e fará pericia para investigar as causas do incêndio.

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