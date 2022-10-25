Na terra do Rei, muita história e rotas turísticas para conhecer

Pedra da Ema Crédito: Divulgação / prefeitura

Maior cidade do Sul do Espírito Santo, Cachoeiro de Itapemirim também é grandiosa por seus aspectos históricos e culturais. Nesse cenário, o município ainda foi agraciado por cachoeirenses consagrados, como o cantor Roberto Carlos e o jornalista e escritor Rubem Braga.

Ambos fazem parte de roteiros da “Capital Secreta do Mundo”, como popularmente é chamada Cachoeiro.

No mês de abril, acontece a programação da Semana do Rei, com city tour que visita locais marcantes da trajetória do cantor. O principal é a Casa da Cultura Roberto Carlos, onde ele passou a infância.

Casa da Cultura Roberto Carlos Crédito: Divulgação / prefeitura

No local, estão expostas fotos do ídolo, discos, quadros e instrumentos musicais. E na rua que dá acesso à casa, uma estátua em mármore branco do cantor, feita pela artista plástica Ângela Borelli, tornou-se símbolo cultural da cidade.

Já as memórias do maior cronista brasileiro do século XX estão conservadas há mais de três décadas na Casa dos Braga, antigo casarão de estilo português onde viveu o escritor. Além de pinturas e fotos, nas paredes da casa encontram-se fragmentos de crônicas, permitindo ao visitante se sentir imerso na obra desse ilustre cachoeirense.

Casa dos Bragas Crédito: Divulgação / prefeitura

Reza a lenda que o apelido carinhoso de “capital secreta” foi dado pelo poeta Vinicius de Moraes, que era um grande amigo do Rubem Braga. Mas não é lenda que a razão dessa alcunha é o destaque econômico, político e cultural da cidade na história do Espírito Santo.

“Cachoeiro de Itapemirim é uma cidade com personalidade e identidade singulares e é uma grande potência regional no Estado. A história da colonização cafeeira na região proporcionou a formação de uma elite política e econômica muito influente, com fortes laços com o Rio de Janeiro, tornando a cidade um centro regional de destaque nacional”, conta o historiador Estilaque Ferreira.

Na avaliação de Estilaque Ferreira, toda a efervescência cultural que adveio desse desenvolvimento fez da cidade um celeiro que favoreceu o surgimento de nomes consagrados da cultura como Roberto Carlos e Rubem Braga.

RIQUEZAS HISTÓRICAS

Integrante da Rota dos Vales e do Café, que resgata a história do período em que o café era o principal meio de desenvolvimento da região e valoriza as tradições dos imigrantes libaneses, italianos e portugueses, Cachoeiro de Itapemirim reúne outras importantes riquezas históricas.

Nessa lista estão a Catedral São Pedro, Igreja Nosso Senhor dos Passos, Museu Ferroviário, Teatro Municipal Rubem Braga e a Casa da Memória, onde ficam em exposição registros de fundação da cidade.

“Os cachoeirenses têm muito orgulho da trajetória da cidade e da contribuição que ela teve para a história capixaba”, ressalta Estilaque Ferreira.

Importante território de valorização cultural e ancestral do povo negro, com a preservação da tradição dos jongos e caxambu – dança de origem afro-brasileira que é embalada por versos cantados e batidas de tambores –, Cachoeiro de Itapemirim abriga a Comunidade Quilombola de Monte Alegre, localizada a 37 quilômetros do centro. Com cerca de 700 quilombolas, a comunidade desenvolve o ecoturismo na região, com trilha ecológica e culinária típica.

Além de história e cultura, o município presenteia os capixabas com belezas naturais únicas, como a imponência dos 100 metros de queda d’agua da Cachoeira Alta, no distrito de São Vicente, o visual do mirante da Serra do Caramba, a inusitada forma da Pedra da Ema e a exuberância dos monumentos rochosos do Parque Natural do Itabira.