Mulher pega carona para visitar marido internado e morre no Sul do ES

Mulher pega carona para visitar marido internado e morre no Caparaó Crédito: Divulgação - Polícia Militar

Uma mulher, de 41 anos, morreu num acidente, na tarde deste sábado (3), na BR 482, em Guaçuí, na região do Caparaó. O veículo em que Valdenice Farias da Silva estava com mais dois homens capotou e caiu de uma ribanceira. O motorista e o adolescente que acompanhavam a vítima tiveram ferimentos leves, enquanto a senhora não teve a mesma sorte.

Segundo a Polícia Militar, Valdenice, que é de São José do Calçado, estava de carona com um amigo da família. O homem, de 37 anos, que é de Bom Jesus do Itabapoana, foi com o filho, um adolescente de 16 anos, buscar a vítima para levá-la até a Santa Casa de Guaçuí, onde visitaria o marido que está internado.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 15h. Em depoimento, o motorista contou que, ao passar próximo a entrada da Usina Hidrelétrica de Rosal, capotou várias vezes próximo a uma curva e caiu em uma ribanceira de aproximadamente seis metros de altura. O veículo parou em pé e ficou completamente destruído.

O motorista e o filho foram socorridos para o Pronto Socorro de Guaçuí. Eles tiveram escoriações pelo corpo e não correm risco de morte. Já Valdenice ficou presa entre as ferragens e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital de São José do Calçado, mas ela não resistiu aos ferimentos.