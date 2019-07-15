Mal súbito

Mulher morre na rua e demora da perícia revolta família em Cachoeiro

A morte aconteceu por volta das 09h. A perícia só chegou ao local por volta de 11h30

Uma situação desagradável foi vivenciada por uma família no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, nesta segunda-feira (15). Uma mulher, de 49 anos, teve um mal súbito enquanto estava na rua. Os familiares dizem que a perícia demorou cerca de duas horas para chegar no local.

Tudo aconteceu na rua João Batista Calegário, ao lado de um comércio. Quem estava no local viu quando Ana Lúcia Nascimento, de 49 anos, caiu. Eles tentaram socorrer, mas não deu tempo.

Segundo informações de testemunhas, foi feita a ligação para o socorro, e a Polícia Militar chegou a dar apoio no local, mas o que revoltou a família e os vizinhos foi a demora da perícia da Polícia Civil.

A morte aconteceu por volta das 09h e a perícia chegou ao local por volta de 11h30. Uma vizinha chegou a usar um lençol para cobrir o corpo. Ana Lúcia era manicure e estava indo atender uma cliente.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

De acordo com a Polícia Civil, no boletim de atendimento não consta demora. O fato entrou como uma vítima que estava passando mal, a perícia só é acionada após a confirmação do óbito.

