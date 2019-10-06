Home
>
Região Sul
>
Mulher morre em acidente no Caparaó Capixaba

Além do óbito, mais três pessoas ficaram feridas

Bruna Hemerly

Repórter / [email protected]

Publicado em 6 de outubro de 2019 às 14:58

 - Atualizado há 6 anos

Mulher morre em acidente no Caparaó Capixaba Crédito: Divulgação

Uma mulher morreu, dois adultos e uma criança ficaram feridos em um acidente, em Guaçuí, no Caparaó Capixaba, na noite deste sábado (06). O veículo capotou em uma curva, na estrada que liga a sede do município ao distrito de São Romão, e caiu em uma ribanceira.

>Acidente entre carro e moto deixa uma pessoa ferida em Guaçuí

Segundo a Polícia Militar, a criança foi socorrida antes da chegada do resgate do Corpo de Bombeiros, e uma mulher, identificada como Fernanda Faria, morreu no local.

O condutor, mesmo apresentando ferimentos, estava fora do veículo e conseguia andar. Ele foi resgatado pela equipe do Corpo de Bombeiros, junto com a mãe da criança, que ficou presa dentro do carro.

Fernanda teria sido arremessada para fora do veículo, e por isso, o carro caiu em cima dela. O resgate precisou usar um caminhão para retirar o carro do local. O estado de saúde dos feridos, não foi divulgado.

>Caminhão com pai e filho capota em estrada de Guaçuí, no ES

