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Acidente

Mulher morre e três pessoas ficam feridas em acidente em Cachoeiro

Batida aconteceu no final da manhã desta sexta (18) na rodovia do Frade, que liga Cachoeiro de Itapemirim a BR 101

Publicado em 18 de Janeiro de 2019 às 18:13

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

18 jan 2019 às 18:13
Uma mulher, identificada como Nilda Furtado, morreu em uma batida entre uma carreta e um carro no final da manhã desta sexta-feira (18) na Rodovia do Frade, que liga Cachoeiro de Itapemirim à BR 101. O trânsito precisou ser interrompido para o socorro às vítimas. Três pessoas foram encaminhadas para um hospital em Cachoeiro de Itapemirim.
Segundo a Polícia Militar, a batida aconteceu por volta das 10h30. As causas do acidente não foram informadas. O Corpo de Bombeiros fez o resgate da mulher, que ficou presa às ferragens.
O motorista precisou ser imobilizado já que apresentava fratura na perna esquerda. Dois jovens também foram socorridos. Eles estavam com escoriações pelo corpo e cortes no rosto, mas sem gravidade.
Nilda Furtado, que estava no banco do carona no veículo, morreu no local. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal. O estado de saúde das três vítimas resgatadas na batida não foi informado pela unidade.
Um adolescente de 16 anos, que estava no veículo com a família, afirma que a avó dele, a Nilda, é quem conduzia o veículo. O menino relatou ainda que a mãe estava no banco do carona, foi socorrida e segue internada.
O trânsito na Rodovia do Frade ficou em meia pista até o início da tarde.

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