Mulher morre e três pessoas ficam feridas em acidente em Cachoeiro

Uma mulher, identificada como Nilda Furtado, morreu em uma batida entre uma carreta e um carro no final da manhã desta sexta-feira (18) na Rodovia do Frade, que liga Cachoeiro de Itapemirim à BR 101. O trânsito precisou ser interrompido para o socorro às vítimas. Três pessoas foram encaminhadas para um hospital em Cachoeiro de Itapemirim.

Polícia Militar, a batida aconteceu por volta das 10h30. As causas do acidente não foram informadas. O Corpo de Bombeiros fez o resgate da mulher, que ficou presa às ferragens. Segundo a, a batida aconteceu por volta das 10h30. As causas do acidente não foram informadas. O Corpo de Bombeiros fez o resgate da mulher, que ficou presa às ferragens.

O motorista precisou ser imobilizado já que apresentava fratura na perna esquerda. Dois jovens também foram socorridos. Eles estavam com escoriações pelo corpo e cortes no rosto, mas sem gravidade.

Nilda Furtado, que estava no banco do carona no veículo, morreu no local. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal. O estado de saúde das três vítimas resgatadas na batida não foi informado pela unidade.

Um adolescente de 16 anos, que estava no veículo com a família, afirma que a avó dele, a Nilda, é quem conduzia o veículo. O menino relatou ainda que a mãe estava no banco do carona, foi socorrida e segue internada.