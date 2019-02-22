Mulher morre após ser atropelada em Cachoeiro

O sepultamento de Jane acontece no Cemitério do bairro Coronel Borges Crédito: Reprodução Redes Sociais

A servidora pública Jane Neves Muniz morreu após ser atropelada na Avenida Beira Rio, uma das mais movimentadas de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. Ela chegou a ser socorrida junto com o motociclista que também ficou ferido.

O atropelamento aconteceu por volta das 13h30 desta quinta-feira (21), em frente à Praça de Fátima, onde existe uma faixa de pedestres. Mas a Polícia Militar não soube informar se o atropelamento foi na faixa ou fora dela. O condutor da motocicleta e a servidora foram socorridos por uma ambulância para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

Mas Jane não resistiu aos ferimentos e faleceu. O prefeito Victor Coelho (PSB) divulgou uma nota de pesar em suas redes sociais. “Meus sentimentos à família e amigos da servidora Jane Neves Muniz. Desejamos que Deus conforte o coração de todos vocês. Com certeza fará falta na equipe da Secretaria de Serviços Urbanos (Semsur), onde exercia tão bem o seu trabalho de gari”.

O corpo de Jane está sendo velado na Igreja Presbiteriana do bairro Alto União. O sepultamento está previsto para as 14h no Cemitério do bairro Coronel Borges.