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Acidente

Mulher morre após Fusca bater contra árvore em Alegre

O marido da vítima, que não possui CNH, disse que o veículo ficou sem freio

Publicado em 07 de Maio de 2018 às 14:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2018 às 14:41
Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/ PC-ES
Uma mulher de 42 anos morreu após o veículo em que estava se chocar contra uma árvore na Rodovia ES 181, na altura do distrito de Anutiba, em Alegre, na região do Caparaó. O motorista, de 49 anos, disse que o veículo, um Fusca, ficou sem freio e ele não conseguiu controlar. O condutor, que não possui carteira de habilitação, ficou com ferimentos leves.
O motorista contou para a Polícia Militar que conduzia o veículo no sentido Muniz Freire - Alegre e que, no alto da serra de Anutiba, o Fusca perdeu totalmente o freio, e que tentou sem sucesso acionar o freio de mão. Ele ainda disse que perdeu o controle do veículo, saiu da pista e bateu em uma árvore.
As vítimas foram socorridas para o hospital de Muniz Freire. A mulher, que não teve o nome divulgado, não resistiu aos ferimentos e morreu. O motorista, que é casado com a vítima, teve ferimentos leves. Ele confessou que não possui Carteira Nacional de Habilitação e foi levado para a delegacia de Alegre, onde foi ouvido e liberado.
O corpo da vítima foi levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

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