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Acidente

Mulher fica ferida após carro bater contra muro em Cachoeiro

Moradores do local contaram que o acelerador do veículo teria agarrado quando ele descia uma ladeira

Publicado em 

13 mar 2019 às 14:28

Publicado em 13 de Março de 2019 às 14:28

Para não atrapalhar o fluxo de veículos, os moradores puxaram o carro batido para o canto da da rua Crédito: Internauta Gazeta Online
Um mulher ficou ferida após um acidente de carro na noite desta terça-feira (12) no bairro Amaral, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O motorista não foi localizado. As causas do acidente serão apuradas.
De acordo com a Polícia Militar, uma mulher que estava no banco do carona foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas o motorista não foi encontrado no local. Moradores do local contaram que o acelerador do veículo teria agarrado quando ele descia em uma ladeira na Rua Cecília Meirelles.  O carro só parou quando atingiu o muro de uma residência.
Para não atrapalhar o fluxo de veículos, os moradores puxaram o carro batido para o canto da da rua. A vítima foi levada para a Santa Casa de Misericórdia.
Mulher fica ferida após carro bater contra muro em Cachoeiro

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