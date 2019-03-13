Um mulher ficou ferida após um acidente de carro na noite desta terça-feira (12) no bairro Amaral, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O motorista não foi localizado. As causas do acidente serão apuradas.
De acordo com a Polícia Militar, uma mulher que estava no banco do carona foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas o motorista não foi encontrado no local. Moradores do local contaram que o acelerador do veículo teria agarrado quando ele descia em uma ladeira na Rua Cecília Meirelles. O carro só parou quando atingiu o muro de uma residência.
Para não atrapalhar o fluxo de veículos, os moradores puxaram o carro batido para o canto da da rua. A vítima foi levada para a Santa Casa de Misericórdia.
Mulher fica ferida após carro bater contra muro em Cachoeiro