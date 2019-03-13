Mulher fica ferida após carro bater contra muro em Cachoeiro

De acordo com a Polícia Militar, uma mulher que estava no banco do carona foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas o motorista não foi encontrado no local. Moradores do local contaram que o acelerador do veículo teria agarrado quando ele descia em uma ladeira na Rua Cecília Meirelles. O carro só parou quando atingiu o muro de uma residência.