Mulher é esfaqueada pelo companheiro em Bom Jesus do Norte

Bom Jesus do Norte, extremo sul do Estado, na madrugada deste sábado (16). A filha da vítima, de 21 anos, presenciou todo o crime. Uma mulher de 39 anos foi esfaqueada pelo companheiro após uma briga em, extremo sul do Estado, na madrugada deste sábado (16). A filha da vítima, de 21 anos, presenciou todo o crime.

Segundo registro da Polícia Militar, o crime aconteceu às 04h20, na Rua Adolpho Pereira da Silva, no Loteamento Silvana. A vítima e a filha contaram à polícia que o companheiro saiu de casa durante a noite após uma briga do casal e retornou durante a madrugada. Os dois voltaram a discutir só que, desta vez, o agressor pegou uma faca. Ela contou que conseguiu desarmá-lo, e o mandou embora outra vez.

Antes de entrar no táxi que esperava por ele, o companheiro pediu que ela entregasse a faca a ele. Ao entregar, o agressor atacou a mulher nas costas com a faca.

A mulher foi encaminhada ao Pronto Atendimento de Bom Jesus do Norte, onde a médica de plantão informou que a vítima esfaqueada levou um pequeno golpe na região lombar e que não corria risco de morte, mas que ficaria de observação.