Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Filha viu

Mulher é esfaqueada pelo companheiro em Bom Jesus do Norte

A filha da vítima, de 21 anos, presenciou todo o crime

Publicado em 16 de Março de 2019 às 18:40

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 mar 2019 às 18:40
Uma mulher de 39 anos foi esfaqueada pelo companheiro após uma briga em Bom Jesus do Norte, extremo sul do Estado, na madrugada deste sábado (16). A filha da vítima, de 21 anos, presenciou todo o crime.
Segundo registro da Polícia Militar, o crime aconteceu às 04h20, na Rua Adolpho Pereira da Silva, no Loteamento Silvana. A vítima e a filha contaram à polícia que o companheiro saiu de casa durante a noite após uma briga do casal e retornou durante a madrugada. Os dois voltaram a discutir só que, desta vez, o agressor pegou uma faca. Ela contou que conseguiu desarmá-lo, e o mandou embora outra vez.
Antes de entrar no táxi que esperava por ele, o companheiro pediu que ela entregasse a faca a ele. Ao entregar, o agressor atacou a mulher nas costas com a faca.
A mulher foi encaminhada ao Pronto Atendimento de Bom Jesus do Norte, onde a médica de plantão informou que a vítima esfaqueada levou um pequeno golpe na região lombar e que não corria risco de morte, mas que ficaria de observação.
O homem entrou no táxi e fugiu. A polícia fez patrulhamento, mas o suspeito não foi localizado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

mulher
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora
Imagem de destaque
Veja quais signos mais venceram o BBB e quem “sai na frente” em 2026
Imagem de destaque
Ensopado: 4 receitas práticas e deliciosas para o outono 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados