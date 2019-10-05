Home
Mulher é encontrada morta dentro de carro em Marataízes

Há dois anos, o marido da vítima também foi morto em uma área próxima de onde ela foi assassinada. Polícia Civil informa que caso está sendo tratado como possível feminicídio

Caique Verli

[email protected]

Publicado em 5 de outubro de 2019 às 14:07

Rosângela Nascimento Gonçalves Crédito: Arquivo pessoal

Uma mulher de 49 anos foi encontrada morta dentro de um carro em Marataízes, na madrugada deste sábado (5). Rosângela Nascimento Gonçalves, como foi identificada pela polícia, estava caída na parte da frente entre os bancos do motorista e do carona, e tinha marcas de tiro pelo corpo.

O carro, um Volkswagen Gol Branco, estava parado em uma rua do bairro Barra de Itapemirim, próximo ao antigo Centro de Atenção Integrada à Criança e Adolescente (CAIC), escola em tempo integral.

A filha da vítima relatou à PM no local que estava em casa quando ouviu disparos. Segundo PMs que atenderam a ocorrência, o marido de Rosângela também foi assassinado há mais de dois anos em uma área próxima do local onde ela foi encontrada morta.

Quando os policiais e os agentes da Guarda Municipal de Marataízes chegaram ao local, a mulher já estava morta.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o caso está sendo tratado inicialmente como possível feminicídio, mas nenhuma motivação é descartada na investigação.   Investigadores da Polícia relataram que um dos suspeitos de cometer o crime já teve um relacionamento com a vítima. Eles não souberam informar se o casal estava separado ou se eles ainda mantinham uma relação. Quando a perícia chegou ao local, o veículo ainda estava ligado."O corpo de Rosângela Nascimento Gonçalves, 49 anos, havia sido encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim e já foi liberado pelos familiares. A filha da vítima, de 20 anos, se apresentou espontaneamente na Delegacia Regional de Itapemirim e prestou esclarecimentos do fato", diz a nota.

O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Marataízes. O suspeito do crime, de acordo com a polícia, fugiu do local e até o momento não foi detido.

"A população pode contribuir para o trabalho da polícia de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. Todas as informações são investigadas", complementou a nota.

